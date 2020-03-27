игры

Путин объявил неделю выходных, но попросил работать удаленно. А вы что будете делать?

Владимир Путин объявил нерабочую неделю: она продлится с 28 марта по 5 апреля. Да еще и с сохранением зарплаты! Правда, дажеи тем, на кого распространяется нерабочая неделя, Кремль посоветовал поработать удаленно. Все реагируют по-разному: например, дизайнер Артемий Лебедев отказался закрывать свою студию на каникулы и не понял, кто выплатит зарплату сотрудникам за это время. Наемные работники, наоборот, радуются каникулам, которые им устроил президент. Какая ситуация у вас? Вы будете работать? Вас заставляют или вы добровольно? Из дома или из офиса? Рассказывайте!

Загрузка