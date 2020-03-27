Мишустин предложил распространить ограничения, принятые в Москве, на всю Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за коронавируса, необходимо распространить на все регионы страны.

Мишустин призвал россиян «серьезно и ответственно» отнестись к принятым мерам, которые должны помешать распространению коронавируса.

«Наша задача — не дать опасному вирусу распространиться по всей стране. В этой ситуации президент и правительство обязаны принимать необходимые, даже жесткие решения, но сработают они, только если мы все вместе и каждый в отдельности их поддержим, будем неукоснительно следовать правилам, чтобы не ухудшать ситуацию. И не где-то, а у себя дома, в семье, среди близких», — сказал Мишустин.

В Москве и Подмосковье с 28 марта по 5 апреля решили закрыть рестораны, кафе, бары, многие магазины, отдельно в Москве запретили посещать крупные парки. Кроме того, власти двух регионов уже запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек, закрыли школы, отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для людей старше 65 лет.

Правительство России поручило с 28 марта до 5 апреля приостановить деятельность организаций общественного питания по всей стране.

В России, по данным на утро 27 марта, коронавирус обнаружили у 1036 человек, в том числе у 703 человек в Москве. С начала эпидемии погибли трое человек, выздоровели 45.