Правительство РФ поручило с 28 марта по 1 июня приостановить бронирование мест и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и других курортных организациях, включая детские лагеря.

В том же документе, опубликованном на сайте кабинета министров РФ, региональным властям предписано с 28 марта до 5 апреля приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Меры предпринимаются в связи с распространением коронавирусной инфекции. На 26 марта в России официально зарегистрировано 840 заболевших COVID-19. 38 пациентов выздоровели, двое умерли.