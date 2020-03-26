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Почему Владимир Путин не ввел режим ЧС из-за коронавируса. Отвечает Дмитрий Песков
10:08, 26 марта 2020
Источник: Meduza
Президент РФ Владимир Путин не стал, как многие другие мировые лидеры, объявлять о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса. По
данным
на 26 марта, в России коронавирусом заболели 840 человек, двое умерли. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация в России лучше из-за заблаговременно принятых мер правительства и «той эффективной системы противодействия распространению коронавирусу, которая была создана в РФ».
Фото в анонсе: Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA
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