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Почему Владимир Путин не ввел режим ЧС из-за коронавируса. Отвечает Дмитрий Песков

Источник: Meduza
Президент РФ Владимир Путин не стал, как многие другие мировые лидеры, объявлять о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса. По <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">данным</a> на 26 марта, в России коронавирусом заболели 840 человек, двое умерли. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация в России лучше из-за заблаговременно принятых мер правительства и «той эффективной системы противодействия распространению коронавирусу, которая была создана в РФ».
Президент РФ Владимир Путин не стал, как многие другие мировые лидеры, объявлять о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса. По данным на 26 марта, в России коронавирусом заболели 840 человек, двое умерли. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация в России лучше из-за заблаговременно принятых мер правительства и «той эффективной системы противодействия распространению коронавирусу, которая была создана в РФ».

Фото в анонсе: Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA