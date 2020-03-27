В России число заболевших COVID-19 превысило 1000 человек

В России за сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 157 человек в Москве, сообщает оперативный штаб. Впервые диагнозы поставили заболевшим в Мордовии и Дагестане. Всего в России коронавирус выявили у 1036 человек, в том числе у 703 человек в Москве.

В Москве умер один человек с коронавирусом. Всего с начала эпидемии погибли трое человек.

За последние сутки из больниц выписали семь человек. Всего в России выздоровели 45 человек.

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