Забайкальский край первым в России полностью запретил продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов временно запретил в регионе розничную продажу алкоголя «до особого распоряжения». Такие изменения внесли в постановление о режиме повышенной готовности, введенном в крае из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В краевом правительстве сообщили, что во время режима самоизоляции в регионе выросло число «правонарушений, совершенных на почве алкоголя».

Тем же постановлением губернатор обязал всех, кто вернулся в край из других регионов России, в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

Забайкальский край стал первым регионом России, где полностью запретили продажу алкоголя. Ранее запрет на продажу алкоголя до 6 апреля ввели в Якутии, но он затронул не все населенные пункты. В Туве продажу алкоголя запретили только в Кызыле.

До 5 апреля в Ленинградской и Кемеровской областях приостановили работу специализированных алкогольных магазинов, но о полном запрете на продажу не сообщалось.

В некоторых регионах ограничили время продажи. В Карелии алкоголь продают с 10 до 14 часов, в Хакасии — с 10 до 15 часов, в Башкирии — с 10 до 18 часов, в Пермском крае — с 11 до 20 часов.