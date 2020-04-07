Михаил Мишустин: Закрывать административные границы регионов нельзя.

Рамзан Кадыров: Мы закрыли Чечню только для въезда жителей других регионов, а для ввоза товаров не закрыли. КАК-ТО ТАК!!!

Дмитрий Песков: Не вижу противоречий. Мишустин говорил, что закрывать регионы нельзя, но в Чечне уточнили, что о закрытии речи не идет. 🤷‍♂️

Фото в анонсе: Елена Афонина / ТАСС / Scanpix / LETA