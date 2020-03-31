В российских регионах начали ограничивать продажу алкоголя

В регионах России из-за эпидемии коронавируса начали ограничивать продажу алкоголя.

Так, в Карелии с 1 апреля продавать спиртное будут с 10:00 до 14:00, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Такую меру принимают в рамках режима всеобщей самоизоляции. С 1 апреля жителям Карелии можно будет выйти из дома в экстренных случаях, а также за продуктами и лекарствами, либо на работу.

В Якутии с 31 марта продажу алкоголя запретили в Якутске, пригородном поселке Жатай и двух районах республики. Глава региона Айсен Николаев объяснил это зафиксированным ростом числа преступлений в состоянии опьянения, передает РИА Новости.

Из-за пандемии коронавируса с 19 марта по всей России действует режим повышенной готовности. С 30 марта в Москве установили режим самоизоляции, ограничивающий передвижение горожан. Аналогичный режим с 31 марта вводят российские регионы.

Читайте также В каких регионах России введен режим самоизоляции. Список Материал обновляется