В Приморье ввели СМС-пропуска для выхода из дома. Но после сбоя на портале госуслуг губернатор заявил, что в этом нет необходимости

Власти Приморского края отложили введение системы СМС-пропусков, необходимых для выхода из дома во время режима полной самоизоляции. Губернатор региона Олег Кожемяко сообщил в инстаграме, что «на данном этапе такой необходимости нет».

При запуске электронной пропускной системы утром 7 апреля перестал работать сервер, на котором формировались пропуска, сообщает Regnum. Региональный портал госуслуг упал после того, как на него зашли около 400 тысяч человек, рассказала телеканалу «Дождь» журналистка Валерия Федоренко из Владивостока.

За первые несколько часов жители смогли получить на портале госуслуг около 10 тысяч СМС-пропусков, сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Максимчук. Он отметил, что жителям не нужны пропуска для выхода из дома, достаточно иметь справку от работодателя и паспорт. Максимчук подчеркнул, что жителей не станут штрафовать за отсутствие пропуска.

В Саратовской области 1 апреля отложили на несколько дней введение пропускного режима после того, как возникли очереди за пропусками. В итоге с 3 апреля пропуска начали выдавать в электронном виде. Система должна заработать 10 апреля.

В Москве, где также планировали ввести пропуска для выхода из дома, от этого временно отказались. Пропускной режим введут только в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.