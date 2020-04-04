Мэрия Москвы разъяснила, как будут работать пропуска для выхода из дома. Они не понадобятся, чтобы вынести мусор

Мэрия Москвы опубликовала разъяснения о том, как будет работать «умная система контроля» за москвичей во время эпидемии коронавируса.

Технически власти Москвы готовы запустить систему, но сделают это только в случае ухудшения эпидемиологической ситуации или роста числа нарушений домашнего режима, сообщили в департаменте информационных технологий.

Если система заработает, то жители Москвы будут должны получить специализированные коды для выхода из дома. Код будет состоять из комбинации букв и цифр. Его можно будет получить на сайте мэрии, после чего сохранить на телефон, получить по электронной почте или распечатать.

Код позволит передвигаться по городу пешком, на общественном или личном транспорте, с ним можно будет поехать на работу, пойти в магазин, аптеку или больницу, в том числе в другом районе. «Достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код», — сказали в мэрии.

Городские власти отметили, что, если человек решит вынести мусор или выйти на прогулку с домашним животным, то ему не потребуется пропуск. Во всех остальных случаях за передвижение по городу без кода «будут предусмотрены меры ответственности».

Власти Москвы во время режима полной самоизоляции планировали ввести QR-коды в качестве пропусков для выхода из дома, но 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока в этом нет необходимости, поскольку большинство жителей остаются дома.