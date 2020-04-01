Мэрия Москвы запустит приложение для слежки за пациентами с коронавирусом. Оно требует доступ к геолокации, звонкам и настройкам

Сергей Чириков / EPA / Scanpix / LETA

Мэрия Москвы 2 апреля запустит приложение «Социальный мониторинг» для пациентов с коронавирусом в легкой форме, выбравших лечение на дому. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко. Всего, по данным мэрии Москвы, лечение на дому проходят около 550 человек. «Не предполагается это [приложение] использовать для всех. Еще раз: это именно для пациентов на дому», — подчеркнул Лысенко. Приложение будет доступно на Android и iOS. Власти Москвы готовы предоставить телефоны с предустановленным приложением тем, у кого их нет. После карантина людей обяжут вернуть телефон. В интервью ТАСС Лысенко уточнил, что людям на карантине также могут выдать часы с приложением.

После установки приложения полиция начнет контролировать, как люди с коронавирусом соблюдают режим самоизоляции, сообщил Лысенко. Люди, выбравшие лечение на дому, должны будут дать информированное согласие на установку и использование приложения. Это соглашение обязывает держать приложение подключенным к интернету и мобильной связи. При регистрации пользователь должен предоставить свое фото, данные паспорта и согласиться на передачу этих сведений в Единый центр хранения и обработки данных. «Это необходимо, чтобы правоохранительные органы могли контролировать соблюдение режима изоляции», — пояснил Лысенко.

Приложение будет отправлять push-уведомления, чтобы проверить местоположение пользователей. После уведомления люди должны пройти идентификацию с функцией распознавания лица и сделать в онлайн-режиме свою фотографию. Система «Социального мониторинга», по словам Лысенко, будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя: «При этом фиксируется не трек перемещения, а факт покидания адреса самоизоляции».

Приложение раскритиковали за доступ к настройкам и передачу данных в открытом виде. Тестовая версия «Социального мониторинга» появилась на Google Play 25 марта (сейчас страница удалена, вот кэш), к вечеру 31 марта его скачали около 50 раз. Эта версия имела ограниченный функционал: кнопку для вызова экстренных служб и раздел «Последние новости», ведущий на сайт мэрии Москвы с информацией о коронавирусе. Авторы телеграм-каналов, изучившие приложение, сообщали, что оно требует доступ к геолокации, камере, памяти, звонкам, показателям датчиков носимых устройств, а также получает возможность просматривать любые данные. Кроме того, приложение передает в открытом виде все собранные сведения на серверы мэрии Москвы, утверждал автор телеграм-канала «IT и СОРМ» Владислав Здольников. Для распознавания лиц, по его информации, используется сервер identix.one в Эстонии. Глава «Открытой России» Анастасия Буракова направила в Роскомнадзор жалобу с просьбой признать «Социальный мониторинг» незаконным, поскольку изображения российских пользователей приложения находятся на серверах за рубежом, пишет «Интерфакс».

В мэрии Москвы назвали «домыслами» сообщения о том, что приложение передает данные в Эстонию. Глава департамента информационных технологий заявил, что в «Социальном мониторинге» использованы алгоритмы identix.one, а не серверы. Вся информация обрабатывается на серверах ДИТ. Эдуард Лысенко пояснил ТАСС, что сервер департамента, на который обратили внимание телеграм-каналы, используют для тестов, он не хранит данные москвичей. Лысенко также заявил, что приложение не получает доступ к файлам телефона.

Сколько стоила разработка приложения, неизвестно. В январе один из его создателей получил от мэрии контракт на 180 миллионов рублей. По данным «Русской службы Би-би-си», договор на такую сумму получила московская компания «Гаскар Интеграция». Эти средства выделили на модернизацию системы «Мосгорзаказ». Эдуард Лысенко сообщил ТАСС, что приложение разработало ГКУ «Информационный город» — организация, подведомственная мэрии Москвы. При этом он признал, что «Гаскар» причастен к разработке приложения — в нем использовали программные решения этой компании. Лысенко заявил, что контракт на развитие «Мосгорзаказа» не имеет отношения к приложению.

Глава ДИТ подтвердил, что в Москве во время режима всеобщей самоизоляции станут использовать QR-коды в качестве пропусков для выхода на улицу. Их запустят после того, как городское правительство выпустит соответствующий акт, сообщил Лысенко в эфире «Эха Москвы». Когда появится документ, глава департамента не уточнил. По словам чиновника, QR-коды можно будет получить после регистрации на сайте мэра Москвы, а для людей без телефонов или компьютеров организуют колл-центр. «Людям будут быстро помогать генерировать коды и прямо надиктовывать цифры в онлайне», — сказал Лысенко. Ранее «Коммерсант» сообщил, что такие коды понадобятся для каждого выхода из дома, в том числе чтобы пойти в магазин за продуктами, погулять с собакой или выбросить мусор.

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Александр Бакланов