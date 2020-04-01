Пропускной режим в Саратовской области отложили на два дня после очередей за пропусками

В Саратовской области до 4 апреля отложили режим, который разрешает передвигаться по населенным пунктам только при наличии пропуска. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагалось, что режим начнет действовать 2 апреля. Как пишет саратовское издание «Свободные», за документами выстроились очереди.

Очередь за спецпропусками в Саратове Свободные. Саратов

Глава правительства Саратовской области Александр Стрелюхин попросил местные администрации изменить схему выдачи пропусков, чтобы очередей не было, пишет РИА Новости.

Пропуски для сотрудников должны оформить организации, которые не прекратили работу из-за эпидемии COVID-19, уточняет издание «Четвертая власть». Полиция с началом действия пропускного режима будет проверять у людей, замеченных на улице, наличие разрешения.

С конца марта российские регионы из-за распространяющейся коронавирусной инфекции вводят ограничения на перемещение людей.