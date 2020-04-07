Больницу в Уфе закрыли на карантин вместе с сотнями врачей и пациентов. Руководителей учреждения заподозрили в побеге через окно

Республиканская клиническая больница им Г.Г. Куватова

В уфимской больнице умерла пациентка с коронавирусом. Пятерых сотрудников больницы госпитализировали с пневмонией

В Башкирии, где зафиксировано 12 случаев коронавируса, стало известно о первой смерти заболевшего COVID-19. 6 апреля в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе умерла пожилая пациентка с сахарным диабетом и пневмонией. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, смерть женщины вызвал «отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга», но посмертный анализ на COVID-19 был положительным.

В день смерти пациентки глава Минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил, что пятеро сотрудников больницы имени Куватова, где лечилась женщина, госпитализированы с диагнозом «внебольничная пневмония». «Все пациенты с этим диагнозом рассматриваются под прицелом коронавируса», — сказал Забелин, добавив, что у всех пятерых взяты пробы на COVID-19.

Главврач больницы имени Куватова Эльза Сыртланова уточнила, что диагноз «внебольничная пневмония» поставили пяти сотрудникам больницы и двум пациентам; по ее словам, они находятся в удовлетворительном состоянии. Позднее Сыртланова сообщила, что у двоих госпитализированных медиков отрицательный тест на коронавирус, результаты остальных еще неизвестны.

Больницу закрыли на карантин вместе с персоналом и пациентами

По словам Эльзы Сыртлановой, 6 апреля в больнице имени Куватова ввели карантин. Минздрав Башкирии уточнил, что в здании остались все сотрудники, включая руководство. Источник ProUfu в ведомстве уточнил, что больницу запретили покидать всем, кто пришел на работу утром 6 апреля. Тем, кто работал накануне, предписали соблюдать домашний карантин.

«Комсомольская правда» в Уфе выложила ролик, который, как утверждается, был записан одним из сотрудников больницы имени Куватова. «Больницу закрыли вместе с медперсоналом, который пришел сегодня на работу. Будем тут две недели жить и работать. Работать будем сутки через сутки, как я понял, до потери пульса», — говорит автор видео.

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил, что в больнице изолировали более 600 пациентов и такое же количество персонала. Карантин продлится не менее 14 дней.

Администрацию больницы обвинили в том, что она не предупредила о карантине. И не обеспечила персонал местами для сна

7 апреля радиостанция «Эхо Москвы» сообщила со ссылкой на неназванного юриста, представляющего интересы врачей больницы имени Куватова, что администрация не предупредила медиков о введении карантина и не ознакомила их с постановлением главного санитарного врача Башкирии, на основании которого была ограничена свобода их передвижения.

«Все врачи и медперсонал, а это более 100 человек, были закрыты без предупреждения в больнице, где объявили карантин. <…> Закрыли все отделения, запретили перемещаться по территории больницы под страхом уголовной ответственности. При этом администрация не удосужилась врачей обеспечить нормальным питанием и местами, где они могли бы ночевать», — сказал юрист.

По его словам, «ситуация с распространением коронавируса» в больнице возникла еще на прошлой неделе, но администрация медучреждения не тестировала больных на COVID-19 и не обеспечивала медиков средствами защиты. «В этой ситуации администрация пытается обвинить самих врачей — то, что они допустили распространение вируса», — добавил юрист.

Сотрудники больницы считают, что администрация могла сбежать через окно. Главный врач и ее заместитель это отрицают

Собеседник «Эха Москвы» также обвинил администрацию больницы имени Куватова в том, что она «сбегала через окно». Он не уточнил, откуда у него такая информация. Вероятно, юрист имел в виду появившийся в соцсетях видеоролик, в котором несколько человек стоят возле открытого окна на первом этаже больницы. «Это оттуда можно им уйти», — говорит женский голос за кадром.

Заместитель главврача больницы имени Куватова Елена Елхова в разговоре с каналом «360» заявила, что администрация не покидала здание. «Я нахожусь в больнице на восьмом этаже. Главный врач тоже здесь. Главный бухгалтер, главный экономист — все работают. Никто не сбегал», — сказала она. Главврач Эльза Сыртланова написала в фейсбуке, что на видео попали сотрудники отдела закупок, переносившие компьютеры для работы на дому. Она не уточнила, почему им разрешили покинуть здание больницы, несмотря на карантин.

Ольга Корелина