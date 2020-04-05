В Красноярском крае ввели 14-дневную изоляцию для прибывших из Москвы и Петербурга

Обновление: Обязательная изоляция на 14 дней введена с 6 апреля для пассажиров, прилетевших из Москвы в Томск, сообщает vtomske.ru.

В Красноярском крае для пассажиров, прибывших в аэропорты Красноярска и Норильска из Москвы и Санкт-Петербурга, вводится обязательная изоляция на 14 дней.

Соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач по Красноярскому краю. Жители Красноярского края обязаны изолироваться по месту жительства, приезжие из других регионов — по месту временного пребывания или, если это по каким-то причинам невозможно, в обсерваторах.

Приехавшие в Красноярский край из Москвы и Санкт-Петербурга другими видами транспорта обязаны немедленно обратиться на горячую линию, сообщить свою контактную информацию и сведения о датах пребывания в Москве и Петербурге.

Новые правила будут действовать с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения.

В конце марта сообщалось, что губернатор Красноярского края ограничил выезд из городов. Пресс-служба губернатора назвала эту информацию не соответствующей действительности. По данным «Тайга.Инфо», на въезде в Красноярск власти поставили баннеры, которые сообщали о закрытии города, однако потом сняли.

В России, по данным на 5 апреля, зафиксировано 5389 случае коронавирусной инфекции, из них 3893 в Москве.

Многие регионы России в рамках борьбы с коронавирусом ввели на своей территории режим повышенной готовности, предполагающий различные ограничения, в частности всеобщую самоизоляцию. До введения 14-дневная изоляция была предписана лишь вернувшимся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Некоторые регионы, например Чечня и Краснодарский край, закрыли свои границы.