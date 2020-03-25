Губернатор Красноярского края ограничил выезд из городов. В правительстве региона это отрицают

Обновление. В пресс-службе правительства Красноярского края сообщили, что губернатор региона поручил главам муниципальных образований «в рамках имеющихся у них полномочий» уменьшить число выездов жителей за пределы муниципалитетов. В частности, предлагается сократить служебные командировки госслужащих и разъяснить жителям, что нужно отказаться от личных и деловых поездок. «Ни о каком закрытии городов речь, конечно же, не идет», — сказали в пресс-службе.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок)», — сказано в перечне поручений губернатора.

В России по состоянию на 24 марта коронавирус обнаружили у 495 человек в 53 регионах страны. По последним данным, в Красноярском крае диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у пяти человек, трое из них уже выписаны из больниц.