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Чем запасались россияне из-за коронавируса. Вот как выросли продажи в магазинах (и не только гречки)
10:58, 24 марта 2020
Источник: Meduza
С начала марта российские регионы по очереди вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса. На фоне этого многие россияне решили сделать запасы продуктов. Данные компании Nielsen, которые публикует
«Интерфакс»
, показывают, спрос на какие товары, «ассоциирующихся с подготовкой к карантину», больше всего вырос по всей России в период с 9 по 15 марта. Для всех продуктов, кроме алкоголя, продажи сравниваются с аналогичным периодом годом ранее, для пива и водки — с результатами предыдущей недели.
Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA
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