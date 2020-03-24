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Чем запасались россияне из-за коронавируса. Вот как выросли продажи в магазинах (и не только гречки)

Источник: Meduza
С начала марта российские регионы по очереди вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса. На фоне этого многие россияне решили сделать запасы продуктов. Данные компании Nielsen, которые публикует <a href="https://www.interfax.ru/" target="_blank">«Интерфакс»</a>, показывают, спрос на какие товары, «ассоциирующихся с подготовкой к карантину», больше всего вырос по всей России в период с 9 по 15 марта. Для всех продуктов, кроме алкоголя, продажи сравниваются с аналогичным периодом годом ранее, для пива и водки — с результатами предыдущей недели.
С начала марта российские регионы по очереди вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса. На фоне этого многие россияне решили сделать запасы продуктов. Данные компании Nielsen, которые публикует «Интерфакс», показывают, спрос на какие товары, «ассоциирующихся с подготовкой к карантину», больше всего вырос по всей России в период с 9 по 15 марта. Для всех продуктов, кроме алкоголя, продажи сравниваются с аналогичным периодом годом ранее, для пива и водки — с результатами предыдущей недели.

Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA