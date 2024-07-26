Военным нельзя пользоваться телефонами, мигрантам — пренебрегать «традиционными ценностями», вообще всем в России — «пропагандировать» наркотики Что Госдума запретила за неделю
Военным под угрозой гауптвахты запретили использовать телефоны на передовой
Депутаты наделили командиров воинских частей и комендантов гарнизонов правом без суда применять дисциплинарный арест к военнослужащим, участвующим в войне. В список грубых дисциплинарных проступков, за которые военных могут арестовать на срок до 10 суток и отправить на гауптвахту, среди прочего попал запрет на использование телефонов.
Z-блогеры раскритиковали поправки и их авторов. Они опасаются, что устройства, используемые на передовой, окажутся в «серой зоне». Глава оборонного комитета Госдумы и автор закона Андрей Картаполов заявил, что запрет не коснется гаджетов, «используемых для боевой работы».
За «пропаганду наркотиков» в России теперь грозит срок до двух лет
Согласно принятым поправкам, под «пропагандой» будет пониматься распространенная в СМИ и интернете информация о производстве, хранении и сбыте наркотиков, а также сведения о «привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения».
Наказывать за «пропаганду наркотиков» будут как административными штрафами до полутора миллионов рублей, так и лишением свободы на срок до двух лет.
Закон также оговаривает условия упоминания наркотиков в литературе и кино. Депутаты решили, что «пропагандой» не будет считаться упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства, выпущенных до 1 августа 1990 года. Также под запрет не попадут произведения, где наркотики составляют «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».
Произведения, изданные после 1 августа 1990 года, будут сопровождать маркировкой о вреде наркотиков, запрете и ответственности за их оборот.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
В России появится новый правовой режим в отношении иностранцев — режим высылки. Мигрантов обяжут уважать «традиционные российские ценности»
Режим высылки, следует из принятых поправок, будет применяться к мигрантам, которые совершили правонарушение или чьи документы истекли или были аннулированы.
Таких иностранцев внесут в специальный реестр и ограничат в правах и свободах. Среди прочего, им запретят покупать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране. О своем местонахождении иностранцы в режиме высылки должны будут сообщать полиции. Если иностранец два раза и более нарушит требования режима высылки, его депортируют.
Полиция получит доступ в жилые и другие помещения, где находится иностранец в режиме высылки, право запрашивать данные о нем, в том числе закрытые, а также следить за ним.
Находясь в России, иностранцы, согласно поправкам, должны не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику РФ, а также «уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке как союзе мужчины и женщины».
Кроме того, поправки в два раза уменьшили срок пребывания иностранных граждан в России без визы. Сейчас иностранцы, имеющие право на безвизовый въезд в Россию, могут находиться в стране в течение 90 суток суммарно в течение 180 дней.
Власти РФ смогут объявлять «нежелательными» любые организации с участием иностранных госорганов
Еще на этапе внесения закона в Госдуму спикер Вячеслав Володин объяснял, что пока в России «нежелательной» может быть признана деятельность зарубежных неправительственных организаций. Он призывал устранить «правовой пробел» и разрешить объявлять «нежелательными» организации, созданные госструктурами США, Великобритании и стран Европы. По его словам, такие организации «ведут деятельность, направленную против России».
Юрист Анастасия Буракова полагает, что власти России будут применять новый закон против международных структур, в том числе Международного уголовного суда в Гааге. На фоне войны в Украине этот суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, бывшего министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.
ФСБ получила доступ к данным ЗАГС и персональным данным сотрудников (даже если они не согласны)
Как только поправки вступят в силу, в распоряжении спецслужбы окажется информация о госрегистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, смены имени или установлении отцовства, а также о внесении изменений в записи о таких фактах.
Ведомство также сможет обрабатывать персональные данные своего персонала — как военных, так и гражданских сотрудников — без получения согласия со стороны самих сотрудников. Речь идет в том числе о биометрических данных.
Всем приставам разрешили применять физическую силу, электрошокеры и оружие
Сейчас право применять физическую силу, спецсредства и оружие есть только у судебных приставов, которые прошли спецподготовку, военно-врачебную экспертизу и проверки.
Когда закон вступит в силу, все сотрудники принудительного исполнения полномочий смогут применять физическую силу, спецсредства (резиновые палки, наручники, аэрозольные устройства и электрошокеры) или огнестрельное оружие в ряде случаев, например, при нападении на пристава, для пресечения совершения преступления или побега.
Приставам запрещено применять оружие при значительном скоплении граждан, против женщин и несовершеннолетних, а также людей с «явными признаками» инвалидности.
Судиться в России станет намного дороже — судебные пошлины вырастут в десятки раз
Повышение размеров судебных пошлин при подаче исков в суды общей юрисдикции и арбитражные суды были утверждены принятыми поправками в Налоговый кодекс РФ. Например:
- С 600 до пяти тысяч рублей вырастет судебная пошлина при подаче искового заявления о расторжении брака.
- С 300 до четырех тысяч рублей — при оспаривании гражданином нормативных правовых актов органов государственных или муниципальных властей.
- Со 150 до семи тысяч рублей — при подаче кассационной жалобы в Верховный суд России.
Депутаты одобрили законопроект, запрещающий размещать рекламу на «экстремистских» и «нежелательных» ресурсах
Размещение рекламы также запрещается на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законом об информации. Ответственность за нарушение запрета будут нести как рекламодатель, так и распространитель рекламы.
Один из авторов законопроекта, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объяснил, что предлагаемые нормы ограничат возможности заработка в РФ «тех организаций и физических лиц, которые целенаправленно вредят России, а заработанные средства направляют на финансирование противника и подрывную деятельность».
В качестве примера таких организаций в пояснительной записке к законопроекту приводятся заблокированные в России Instagram и Facebook. Депутаты утверждают, что часть россиян продолжают пользоваться этими соцсетями, обходя блокировку, что позволяет владельцам платформ зарабатывать на рекламе.
Госдума собирается легализовать майнинг и экспериментальные расчеты в криптовалютах
Один из законопроектов, который депутаты приняли в первом чтении, регулирует майнинг криптовалюты. Он предполагает, что заниматься майнингом в больших объемах смогут только российские индивидуальные предприниматели и юрлица из специального реестра.
Частные лица смогут добывать криптовалюту, если не будут превышать лимиты энергопотребления, которые установит правительство.
Второй законопроект, также прошедший первое чтение, позволит Банку России с 1 сентября запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах.
Ожидается, что депутаты примут обе инициативы до конца весенней сессии, последним днем которой станет 4 августа.
Фото на обложке: Государственная дума РФ