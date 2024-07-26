За «пропаганду наркотиков» в России теперь грозит срок до двух лет

Согласно принятым поправкам, под «пропагандой» будет пониматься распространенная в СМИ и интернете информация о производстве, хранении и сбыте наркотиков, а также сведения о «привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения».

Наказывать за «пропаганду наркотиков» будут как административными штрафами до полутора миллионов рублей, так и лишением свободы на срок до двух лет.

Закон также оговаривает условия упоминания наркотиков в литературе и кино. Депутаты решили, что «пропагандой» не будет считаться упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства, выпущенных до 1 августа 1990 года. Также под запрет не попадут произведения, где наркотики составляют «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Произведения, изданные после 1 августа 1990 года, будут сопровождать маркировкой о вреде наркотиков, запрете и ответственности за их оборот.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.