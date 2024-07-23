Госдума разрешила признавать «нежелательными» любые организации с участием иностранных госорганов

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, который позволяет признать «нежелательными» любые организации, в качестве учредителей или участников которых выступают госорганы иностранного государства.

Законопроект был внесен в парламент группой депутатов Госдумы 12 февраля 2024 года. Первое чтение он прошел 11 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда указывал, что «нежелательной» может быть признана только зарубежная организация, и этот «правовой пробел необходимо устранить». По его словам, организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, «ведут деятельность, направленную против России».

Один из авторов закона, депутат Госдумы Василий Пискарев, добавил, что необходимо «исключить любую возможность иностранным организациям вмешиваться во внутренние дела нашей страны». «Достаточно примеров, когда связанные с госорганами США или европейских стран структуры прямо вредят России и ведут подрывную деятельность», — написал Пискарев.

Он также напомнил об ответственности за сотрудничество с «нежелательными организациями». В соответствии с уголовным кодексом (статья 284.1) максимальный срок за участие в деятельности такой организации составляет до четырех лет лишения свободы, за организацию ее деятельности — до шести лет.

Читайте также

Сотрудничество с любой иностранной НКО, не зарегистрированной властями (даже если она не объявлена «нежелательной»), в России теперь под запретом За это будут сажать? 11 карточек