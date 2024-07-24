Госдума в первом чтении приняла законопроекты о майнинге и об экспериментальных расчетах в криптовалюте

Госдума в первом чтении приняла два законопроекта, направленных на регулирование оборота криптовалюты в России. Об этом сообщает РИА Новости

Первый законопроект регулирует майнинг. Документ предполагает, что заниматься майнингом в больших объемах смогут только российские ИП и юрлица, включенные в специальный реестр.

Майнеры должны будут предоставлять в уполномоченный орган информацию о добытой криптовалюте. Продавать такую криптовалюту можно будет только за пределами России, рекламировать ее — запрещено.

Эти требования не будут распространяться на частных лиц — им по прежнему можно будет заниматься майнингом, но при условии, что они не будут превышать лимиты энергопотребления, которые установит правительство.

Второй законопроект позволяет Банку России с 1 сентября запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах.

Сейчас в России майнинг криптовалюты формально никак не регулируется, а использование ее для расчетов официально запрещено.

О необходимости принять регулирующие законы российские власти говорят много лет, первая версия документа о легализации майнинга была внесена в Думу еще осенью 2022 года.

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