Госдума ввела наказание до двух лет лишения свободы за «пропаганду наркотиков»

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакет законов, устанавливающих административное и уголовное наказание за «пропаганду наркотиков».

Согласно поправкам, под «пропагандой» будет пониматься распространенная в СМИ и интернете «информация о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения».

В качестве наказания за «пропаганду наркотиков» предусматриваются как административные штрафы до 1,5 миллиона рублей, так и лишение свободы на срок до двух лет. Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.

В законе отмечается, что запрет не распространяется на произведения литературы и искусства, выпущенные до 1 августа 1990 года. Кроме того, не подпадут под «пропаганду» произведения, в которых наркотики составляют «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

«Мы определили „точку отсчета“: 1 августа 1990 года вступил в силу закон о СМИ Советского Союза. Соответственно, до вступления в силу этого закона все упоминания о пропаганде наркотических средств были запрещены. Мы приняли совместное решение, что произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе те, что много раз обсуждались (Конан Дойл, Булгаков и так далее), не будут подпадать под запрет», — пояснил глава комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников.

Произведения, изданные после 1 августа 1990 года, будут сопровождать маркировкой о вреде наркотиков, запрете и ответственности за их оборот.

В российском законодательстве уже существует статья 6.13. КоАП, предполагающая штрафы до 1,5 миллиона рублей для физических и юридических лиц за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков. По ней неоднократно штрафовали музыкантов — например, Петара Мартича, Алексея Вишню, Элджея и других.