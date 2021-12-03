Элджею назначили административный штраф 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков

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Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Элджея (Алексей Узенюк) по о пропаганде наркотиков в интернете, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

В ранее говорили, что в июне обратились в полицию «в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея».

Ранее по административной статье о пропаганде наркотиков в интернете оштрафовали журналиста Юрия Дудя. Протокол на него составили по жалобе Лиги безопасного интернета.

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