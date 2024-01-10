Суд выдворил из России основателя «Пасош» и «Прыгай киска» Петара Мартича. В его песнях обнаружили «пропаганду наркотиков»

Никулинский суд Москвы признал сербского музыканта, основателя рок-группы «Пасош» и рэп-проекта «Прыгай киска» Петара Мартича виновным по административной статье о «пропаганде наркотических средств» (часть 2 статьи 6.13 КоАП), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По решению суда музыканту назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Также суд постановил выдворить Мартича за пределы России. В каких именно произведениях музыканта были выявлены нарушения законодательства, в пресс-релизе суда не уточняется.

Петар Мартич родился в Белграде в 1993 году. С 2002 года вместе с семьей проживал в Москве. Как писал телеграм-канал Shot, у Мартича есть только сербское гражданство. В 2014 году Мартич основал рэп-группу «Прыгай киска» и рок-группу «Пасош», которые стали заметными явлениями московской независимой сцены.

В 2021 году группа «Пасош» распалась после того, как бывшая подруга Мартича, певица Анна Зосимова обвинила его в физическом и психологическом насилии. Мартич продолжил сольную карьеру. В 2023-м он возродил проект «Прыгай киска», выпустив пластинку «Икона». Музыкант посетил с гастролями Россию. Постоянно в стране он не проживает.