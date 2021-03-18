Бывшая девушка лидера группы «Пасош» Петара Мартича обвинила его в насилии

Бывшая девушка лидера группы «Пасош» Петара Мартича, музыкант Анна Зосимова обвинила его в физическом и психологическом насилии. Свою историю она рассказала изданию Wonderzine.

Зосимова и Мартич начали встречаться в 2017 году. Она переехала к нему в Москву из Киева, после чего он взял на себя ее финансовое обеспечение — и по этой причине впоследствии неоднократно ее унижал.

Мартич, рассказала Зосимова, также упрекал ее за ее внешний вид, а во время ссор применял к ней физическое насилие. Когда они записывали совместный альбом, он говорил ей, что она плохо поет, и оскорблял ее.

Зосимова рассказала, что несколько раз пыталась уйти от Мартича, но он «умолял ее вернуться» и обещал измениться — и она возвращалась. После расставания ей пришлось проходить курс терапии.

После выхода статьи в Wonderzine Мартич в сторис в своем инстаграме пообещал «высказаться завтра».

«Пасош» — одна из наиболее известных и популярных групп российской инди-сцены. Она была основана в 2014 году; дискография музыкантов насчитывает четыре полноформатных альбома.

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