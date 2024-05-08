Музыканта Алексея Вишню оштрафовали за «пропаганду наркотиков» в песнях 1980-1990-х годов

Невский районный суд Петербурга оштрафовал на пять тысяч рублей музыканта и продюсера Алексея Вишню по статье о «пропаганде наркотиков в интернете» (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП).

Поводом для составления административного протокола стали песни «Шприц» и «Нам хана», написанные Вишней в 1989 и 1998 годах соответственно. Композиции были опубликованы на странице музыканта во «ВКонтакте» и завирусились в тиктоке.

Вишне назначили минимальный из возможных штрафов по этой статье. Сам музыкант рассказал «Фонтанке», что частично признал вину на судебном заседании. «Я действительно пел про наркотики, но я пел про то, как тебе будет плохо от них. У меня в них только предостережения, что вы, ребята, умрете», — рассказал Вишня на суде.

Песня «Шприц» вышла на альбоме «Танцы на битом стекле» 1989 года. В песне лирический герой рассказывает о злоупотреблении лекарственными препаратами, например, барбитуратами, а также говорит, что «инициирует новый приход» а «каждый улет меня уносит в расход».

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Песня «Нам хана» вышла на альбоме «Сон моряка» 1998 года. В ней говорится о том, что «запретили менты ганджубас» (то есть каннабис — прим. «Медузы»), но «разрешили спирт и вино», а также отмечается, что «ганджубас по весне не достать».

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