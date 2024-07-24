Госдума разрешила всем приставам применять физическую силу, электрошокеры и оружие

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который дает всем сотрудникам принудительного исполнения полномочий применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Документ внесло в Госдуму правительство РФ в апреле, в первом чтении депутаты его одобрили в мае.

Как напоминал РБК, в настоящий момент право применения физической силы, спецсредств и оружия имеют только судебные приставы, работающие в судах, после прохождения спецподготовки, военно-врачебной экспертизы и периодических проверок.

Одобренные Госдумой поправки подразумевают внесение изменений в закон «Об органах принудительного исполнения России».

Согласно законопроекту, приставы смогут применять физическую силу, спецсредства (резиновые палки, наручники, аэрозольные устройства и электрошокеры) или огнестрельное оружие в нескольких случаях: пресечений преступлений и административных нарушений, при задержании, нападении на участников судебного процесса, самого пристава и здание органов принудительного исполнения, оказания сопротивления, принудительной доставки в суд или полицию, попыток завладения оружием, пресечения побега.

В законе говорится, что перед использованием спецсредств или оружия приставы должны предупредить об этом и дать время для выполнения своих требований в случае опасности для жизни и здоровья. Их действия должны быть соразмерны характеру нарушения. В документе также отмечается, что запрещается применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, в отношении женщин и несовершеннолетних, а также людей с «явными признаками» инвалидности.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что эти изменения не приведут к нарушениям прав граждан, так как возможность применения силы или оружия со стороны приставов «строго регламентирована», а сотрудники обязаны проходить специальную подготовку, а также периодические проверки.