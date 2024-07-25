Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете рекламы на «экстремистских» и «нежелательных» ресурсах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах, признанных «экстремистскими», и на платформах организаций, объявленных «нежелательными», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Также размещение рекламы запрещается на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законом об информации, уточняется в тексте законопроекта.

По словам одного из авторов законопроекта, главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, инициатива подразумевает, что платформы, признанные «экстремистскими», не должны получать прибыль на российском рынке.

«Напомню, что весной 2022 года государство было вынуждено ответить на русофобскую истерию компании Meta, которая фактически разрешила в Facebook и Instagram размещать призывы к насилию над россиянами. Аудитория у них после блокировки осталась немаленькая — и экстремистские площадки продолжают зарабатывать на рекламном российском рынке. Нетрудно догадаться, на что направляется этот доход», — заявил Хинштейн.

Ответственность за нарушение запрета, как пояснил депутат, будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Законопроект о запрете рекламы на «экстремистских» ресурсах был внесен в Госдуму 21 июня 2024 года. В пояснительной записке говорилось, что некоторые российские пользователи продолжают использовать Instagram и Facebook, что дает соцсетям возможность получать доходы от распространения рекламы и создавать новый контент, «включая запрещенную информацию».

В начале марта 2024 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу у «иноагентов». Из-за этого закона ведущая ютьюб-канала «Скажи Гордеевой» Катерина Гордеева приостанавливала работу своего проекта, а журналист Алексей Пивоваров объявил, что вынужден «попрощаться со значительной частью» команды, которая делала проект «Редакция».

как будет работать запрет рекламы у «иноагентов»

Российские власти запретили рекламу у «иноагентов». Сколько денег потеряют популярные блогеры и журналисты? И правда ли, что в СМИ могут запретить даже упоминать «иноагентские» материалы? 7 карточек