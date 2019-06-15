Новый (мощный!) Xbox, игра про Мстителей и очаровательный Киану Ривз в Cyberpunk 2077 Что показали на игровой выставке E3 2019

Конференция Microsoft

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Рассказ о новом поколении Xbox Xbox

Рабочее название консоли — Project Scarlett. Устройство выйдет в конце 2020 года. Обещают поддержку разрешения 8K и быстрые загрузки уровней в играх. Консоль, по словам инженеров, в четыре раза мощнее Xbox One X, которая сейчас является самой технологичной приставкой на рынке.

Тестовую версию стримингового сервиса Project xCloud запустят в октябре 2019-го.

«Netflix для игр», как называют сервис Xbox Game Pass, выйдет и на PC. Набор игр на разных платформах будет отличаться, но за 15 долларов можно получить доступ сразу ко всей библиотеке.

Трейлеры

Cyberpunk 2077

GameSpot

Демонстрация игры о мрачном будущем от авторов «Ведьмака» завершилась неожиданным появлением Киану Ривза. Оказалось, в Cyberpunk 2077 он исполнил роль одного из главных героев. Актер вышел на сцену, очаровательно поулыбался и заодно похвалил зрителей в зале (а они похвалили его в ответ). В итоге короткое, но милое выступление Ривза безоговорочно стало главным мемом выставки.

Elden Ring

Bandai Namco Entertainment America

Фэнтезийная ролевая игра от авторов симулятора страданий Dark Souls и — внимание! — Джорджа Мартина. Подробностей мало, но уж очень интересно, чем вообще может обернуться такое сотрудничество. Мартин придумывает мир игры, а геймдизайнер Хидэтака Миядзаки (это он создал Dark Souls и Bloodborne) занимается сюжетом.

Halo Infinite

Xbox

Новая часть космической эпопеи о приключениях бравого солдата мастера Чифа. Авторы называют Infinite «духовным перезапуском» — обещают, что ее сюжет будет понятен, даже если вы ничего не знаете о серии. Выйдет в конце 2020 года вместе с новым поколением Xbox.

Gears 5

Xbox

Еще один выпуск Gears of War — самого маскулинного боевика Microsoft. Программа обычная: бегаете с друзьями, стреляете по монстрам и, если уж подошли поближе, режете их прикрепленной к оружию пилой. Выходит уже 10 сентября. Выше — трейлер нового режима совместной игры, в котором нужно установить бомбу в гнезде противника, а после сбежать.

The Outer Worlds

Obsidian Entertainment

Три слова: Fallout в космосе. В принципе, это все, что нужно знать о The Outer Worlds. Ею даже занимается студия Obsidian — авторы вышедшей в 2010 году Fallout: New Vegas.

Blair Witch

Bloober Team

На конференции Microsoft неожиданно анонсировали хоррор по мотивам фильма ужасов «Ведьма из Блэр». Выходит на PC, PS4 и, само собой, Xbox One. Как выяснило издание Gamespot, в Blair Witch можно будет погладить собаку (это важно).

Battletoads

Xbox

Возрождение хулиганской серии игр о боевых жабах. Герои несутся сквозь уровни и эффектно вырубают врагов, — вот и вся суть. Эмоции по этому поводу такие: ух, ах, ох!

12 minutes

GameSpot Trailers

Инди-игра о мужчине, который пытается разорвать временную петлю. Каждый раз события идут по одному и тому же сценарию. Романтический ужин с женой прерывает полицейский, он обвиняет супругу главного героя в убийстве. В конце временной петли муж всегда умирает, после чего снова возрождается.