Новый (мощный!) Xbox, игра про Мстителей и очаровательный Киану Ривз в Cyberpunk 2077 Что показали на игровой выставке E3 2019
В Калифорнии завершилась главная игровая выставка мира — E3 2019. В этом году на конференции Microsoft выступал Киану Ривз; а на презентации Ubisoft вообще танцевали под «Skibidi». Само собой, на E3 показали множество новых трейлеров, например, игру про Мстителей и ролик о следующем поколении Xbox. Мы собрали все самые важные анонсы в одну статью.
Конференция Electronic Arts (EA Play)
Star Wars Jedi: Fallen Order
Jedi: Fallen Order выглядит как игра мечты: главный герой, храбрый джедай-недоучка, ловко бегает по стенам, а в бою с помощью Силы «замораживает» и подтягивает к себе врагов (протыкая их световым мечом!). Как выяснилось, в игре появится еще и суровый партизан Со Геррера в исполнении оскароносного Фореста Уитакера («Последний король Шотландии»). Фанатам «Звездных войн» он знаком по приквелу космической саги «Изгой-один».
FIFA 20
В новой FIFA наконец-то появится режим уличного футбола: в нем, например, можно будет сыграть составом три на три — и без вратарей. Теперь соревнования с друзьями и компьютерными противниками должны стать еще напряженнее.
Конференция Microsoft
Главное
- Рабочее название консоли — Project Scarlett. Устройство выйдет в конце 2020 года. Обещают поддержку разрешения 8K и быстрые загрузки уровней в играх. Консоль, по словам инженеров, в четыре раза мощнее Xbox One X, которая сейчас является самой технологичной приставкой на рынке.
- Тестовую версию стримингового сервиса Project xCloud запустят в октябре 2019-го.
- «Netflix для игр», как называют сервис Xbox Game Pass, выйдет и на PC. Набор игр на разных платформах будет отличаться, но за 15 долларов можно получить доступ сразу ко всей библиотеке.
Трейлеры
Cyberpunk 2077
Демонстрация игры о мрачном будущем от авторов «Ведьмака» завершилась неожиданным появлением Киану Ривза. Оказалось, в Cyberpunk 2077 он исполнил роль одного из главных героев. Актер вышел на сцену, очаровательно поулыбался и заодно похвалил зрителей в зале (а они похвалили его в ответ). В итоге короткое, но милое выступление Ривза безоговорочно стало главным мемом выставки.
Elden Ring
Фэнтезийная ролевая игра от авторов симулятора страданий Dark Souls и — внимание! — Джорджа Мартина. Подробностей мало, но уж очень интересно, чем вообще может обернуться такое сотрудничество. Мартин придумывает мир игры, а геймдизайнер Хидэтака Миядзаки (это он создал Dark Souls и Bloodborne) занимается сюжетом.
Halo Infinite
Новая часть космической эпопеи о приключениях бравого солдата мастера Чифа. Авторы называют Infinite «духовным перезапуском» — обещают, что ее сюжет будет понятен, даже если вы ничего не знаете о серии. Выйдет в конце 2020 года вместе с новым поколением Xbox.
Gears 5
Еще один выпуск Gears of War — самого маскулинного боевика Microsoft. Программа обычная: бегаете с друзьями, стреляете по монстрам и, если уж подошли поближе, режете их прикрепленной к оружию пилой. Выходит уже 10 сентября. Выше — трейлер нового режима совместной игры, в котором нужно установить бомбу в гнезде противника, а после сбежать.
The Outer Worlds
Три слова: Fallout в космосе. В принципе, это все, что нужно знать о The Outer Worlds. Ею даже занимается студия Obsidian — авторы вышедшей в 2010 году Fallout: New Vegas.
Blair Witch
На конференции Microsoft неожиданно анонсировали хоррор по мотивам фильма ужасов «Ведьма из Блэр». Выходит на PC, PS4 и, само собой, Xbox One. Как выяснило издание Gamespot, в Blair Witch можно будет погладить собаку (это важно).
Battletoads
Возрождение хулиганской серии игр о боевых жабах. Герои несутся сквозь уровни и эффектно вырубают врагов, — вот и вся суть. Эмоции по этому поводу такие: ух, ах, ох!
12 minutes
Инди-игра о мужчине, который пытается разорвать временную петлю. Каждый раз события идут по одному и тому же сценарию. Романтический ужин с женой прерывает полицейский, он обвиняет супругу главного героя в убийстве. В конце временной петли муж всегда умирает, после чего снова возрождается.
Конференция Bethesda
Doom Eternal
Doom стала еще быстрее и кровожаднее, во многом благодаря новому оружию в арсенале главного героя — специальному крюку. С его помощью можно подтягиваться к врагам, фактически летая по карте туда-сюда. Это очень, очень злая игра, от которой, скорее всего, невозможно будет оторваться.
Ghostwire: Tokyo
Хоррор от автора Resident Evil и Evil Within вгоняет в ужас одним только трейлером. По всему Токио испаряются люди. Никто не знает, в чем причина: жители могут исчезнуть даже посреди дня в торговом центре. И все, что от них остается, — это одежда. Главному герою предстоит разгадать причину этих событий.
Deathloop
Игра про двух киллеров, охотящихся друг на друга на острове-тюрьме. К Deathloop много вопросов — сейчас непонятно, что вообще в ней нужно делать. Над игрой работает студия Arkane, выпустившая Prey и Dishonored.
Wolfenstein: Youngblood
Боевик про дочерей Уильяма Бласковица — главного героя предыдущих Wolfenstein. Набор примерно тот же, что и всегда: китч вместо сюжета и бесконечный отстрел технологичных нацистов. Зато теперь наконец-то можно играть вдвоем.
Fallout 76
Bethesda чинит онлайновую Fallout. В игре появятся компьютерные персонажи и ветви диалогов (да, раньше всего этого почему-то не было!). Также в Fallout 76 добавят режим королевской битвы.
Конференция Ubisoft
Главное
- На сцене танцевали под «Skibidi» группы Little Big!
- Анонсирован подписочный сервис UPlay Plus для PC. За 15 долларов в месяц пользователи получат доступ более чем к 100 играм Ubisoft. Новые игры издателя там тоже будут появляться, причем вместе со всеми выпускаемыми дополнениями.
Трейлеры
Watch Dogs Legion
У новой части боевика про хакеров впервые нет главного героя. Вместо этого игроки будут вербовать агентов по всему Лондону и с их помощью выполнять задания. Любопытный момент: если во время миссии персонаж умрет, то это с концами — воскресить его не получится. При этом набор героев в Watch Dogs Legion довольно пестрый: многих, к примеру, покорила бабушка-хакер из трейлера выше.
Gods & Monsters
Хм, кажется, Ubisoft делает собственную «Зельду». Это красочное приключение с открытым миром, в котором главный герой встретится с богами и монстрами из мифов Древней Греции.
Tom Clancyʼs Ghost Recon Breakpoint
Очередной боевик во вселенной писателя Тома Клэнси, автора множества триллеров об агенте ЦРУ Джеке Райане. Из трейлера мало что понятно, зато главного злодея играет Джон Бернтал — Каратель из одноименного сериала Netflix.
Roller Champions
Симулятор американского футбола на роликах. А-а-а-а!!!
Сериал Mythic Quest: Ravenʼs Banquet
2019 год — это когда на игровой выставке анонсируют комедийный сериал для стримингового сервиса Apple TV+. Шоу занимаются авторы «В Филадельфии всегда солнечно», в главных ролях — Роб Макэлхенни (тот самый Мак из «Филадельфии») и Дэнни Пуди («Сообщество»). Сериал расскажет о буднях игровой студии и ее сотрудников.
Конференция Nintendo
Главное
- Новую версию Nintendo Switch так и не показали. А жаль!
Трейлеры
Продолжение The Legend of Zelda: Breath Of The Wild
Продолжение одной из самых высоко оцененных игр в истории. В 2017-м предыдущая часть попала в наш список того, что было стыдно пропустить в том году. Из первого трейлера не понять, какой будет новая «Зельда». Но это пока и не важно — главное, что ее вообще делают.
Luigiʼs Mansion 3
Пугливый брат Марио слоняется по заколдованному отелю и ловит мультяшных призраков с помощью специального пылесоса. Игра выйдет уже в этом году эксклюзивно на Nintendo Switch. Пропускать точно не стоит — прошлая часть была слишком милой и увлекательной.
«Ведьмак 3: Дикая охота»
Даже по трейлеру видно, как сильно авторам пришлось порезать графику, чтобы игра нормально работала на Switch (консоль Nintendo не такая мощная, как PS4 или Xbox One). Но это в любом случае настоящее техническое чудо и легитимный повод для радости — теперь в «Ведьмака», одно из лучших приключений на свете, можно будет без проблем поиграть в метро или на даче. Издание включает два больших дополнения: «Каменные сердца» и «Кровь и Вино».
Порты пятой и шестой части Resident Evil + Alien: Isolation
Очередные порты старых, но интересных игр. Resident Evil — боевик про зомби (можно проходить вдвоем), а Alien: Isolation — триллер про Чужого (тоже зовите друзей, чтобы было не так страшно).
No More Heroes 3
Японский экшен про убийцу по имени Трэвис Тачдаун. Главный герой носит технологичный костюм (как у Железного человека) и ловко орудует своей световой катаной (да, как в «Звездных войнах»).
The Legend of Zelda: Linkʼs Awakening
Переиздание беззаботного приключения, вышедшего на портативной консоли Game Boy в 1993 году. Хорошая возможность утолить ностальгию по играм 90-х.
Animal Crossing
Милый симулятор жизни в деревне, которую населяют антропоморфные животные. Новости пока довольно грустные — игру перенесли на март 2020 года.
На что еще стоит обратить внимание
Marvelʼs Avengers
Игровая версия Мстителей почти в точности копирует киношную — лица и костюмы другие, но герои узнаются безошибочно. Даже состав команды тот же, что и в фильмах Marvel. Пока неизвестно, имеет ли эта игра отношение к вышедшей в 2018 году Marvelʼs Spider-Man.
Final Fantasy VII Remake
Хорошая новость — римейк классической японской ролевой игры выглядит отлично. Плохая — его разделили на несколько эпизодов, поэтому финальную часть можно будет ждать еще долго.
Chivalry 2
Продолжение дотошного симулятора средневековых боев. Игра — онлайновая, поэтому умения придется оттачивать на живых людях.