27 августа польская студия CD Projekt RED представила геймплей Cyberpunk 2077 — одной из самых ожидаемых игр ближайших лет. «Медуза» посмотрела этот (почти часовой!) ролик и выбрала самое интересное из того, что нам показали.

Что: ролевая игра от CD Projekt RED

Для кого: для любителей

На чем играть: PC, PS4, Xbox One

Когда выходит: неизвестно

50-минутная презентация Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077

Главного героя Cyberpunk 2077 зовут V — и его внешность можно создать самому

В отличие от «Ведьмака», где CD Projekt использовала уже готового персонажа со своим характером и биографией, игрок сам выбирает для главного героя пол, внешность и предысторию. Все эти элементы влияют на отношение к нему (или ней) со стороны окружающих — с женщиной некоторые бандиты будут обращаться не так жестоко, как с мужчиной.

По этой же причине авторы не вдаются в подробности и называют V просто «киберпанком». Главный герой выживает на улицах футуристического города Найт Сити и пытается подняться в городской иерархии. Часто игроку придется сотрудничать с преступными группировками, заниматься нелегальным бизнесом и вести дела с мегакорпорациями вроде действующей в частном военном секторе компании Militech.

Redriod

Технологии — главная ценность в мире Cyberpunk. Но из-за них некоторые теряют свою человечность

Люди уже не представляют жизни без имплантатов и технических улучшений: в трущобах проходят боксерские поединки роботов и обычных бойцов; на улицах прохожих преследует индивидуальная контекстная реклама; полиция огораживает места преступления голографическими желтыми лентами и воссоздает события при помощи полноразмерных проекций участников инцидента. Информацию передают с помощью флэшек, которые вставляют в головы — глаза собеседников при этом загораются синим, а взгляд становится остекленевшим.

Большинство незаконных сделок в игре тоже связаны с технологиями, часто — запрещенными и очень опасными. В Найт Сити действует огромное количество банд, многие из них помешаны на модификации тела. Например, члены группировки Maelstrom удаляют себе половину лица, чтобы установить жуткие электронные глаза.

Город настолько наводнен технофриками, что в нем вооружены даже врачи летающей «скорой помощи»: им приходится защищать себя и свое дорогое оборудование.

Tolerant

В игре много очень (очень!) натуралистичных деталей — жестоких, но не только

В Cyberpunk людям можно отстреливать конечности, враги кричат по-русски «Сдохни, ***** (блин)» (киберславяне!), а главный герой постоянно употребляет наркотики. С их помощью он получает преимущества в бою — например, начинает быстрее двигаться или точнее стрелять. Когда V устанавливает себе улучшенный механический глаз, камера переключается на вид из электронного устройства — игрокам показывают, как его помещают в глазницу их персонажа. В презентации, которую провела CD Projekt, есть момент, в котором V и ее напарник проникают в убежище Maelstrom, загружают вирус в компьютеры банды и сжигают голову одному из подключенных к ним бандитов.

В сценах с обнаженкой CD Projekt обещает показывать вообще все, без какой-либо цензуры. Это в том числе позволяет понять, насколько странные комплексы у людей в этом мире — и как они пытаются исправить свои «недостатки» при помощи улучшений.

Кроме этого в Cyberpunk будет возможность заводить однополые отношения — как объясняют авторы игры, чтобы все было, как в реальности.

Deviner75

Игра еще не готова и неизвестно, когда выйдет. Но вот о чем уже рассказали