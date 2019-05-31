Amy Sussman / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

31 мая в калифорнийском Диснейленде открывается новый тематический парк, посвященный «Звездным войнам». Зона, занимающая площадь пять с половиной гектаров, получила название «Край Галактики» (Star Wars: Galaxyʼs Edge).

Корабль «Сокол тысячелетия» Jeff Gritchen / SCNG/ ZUMA / Scanpix / LETA

Место действия — планета Батуу. Ее посетители могут полетать на корабле Хана Соло «Сокол тысячелетия», поучаствовать в ролевых играх (на стороне членов Сопротивления или Первого ордена), а также попробовать еду и напитки, показанные в космической саге.

В процессе работы над парком сотрудники Disney Imagineering посещали архивы Lucasfilm. Там они изучали реквизиты и костюмы, использовавшиеся в фильмах. Кроме того, создатели «Края Галактики» ездили в Марокко и Турцию, чтобы понять, как в реальности могли бы выглядеть пустыни на Батуу. В общей сложности на создание тематической зоны было потрачено около миллиарда долларов.

Новый парк по «Звездным войнам» — с 👽, 🤖 и 🚀 Meduza

В первый месяц работы парка попасть туда можно будет только по предварительному бронированию (при этом время посещения ограничено четырьмя часами). Во втором тематическом парке Disney в США — Диснейуорлде в Орландо — зона «Звездных войн» откроется только 29 августа.

«Сокол тысячелетия» находится рядом с аттракционом «Контрабандный рейс» Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

Штурмовики Первого ордена Amy Sussman / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Палуба «Сокола тысячелетия» Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

Сколько это стоит

Входной билет — 149 долларов

Сборка светового меча (получившийся меч можно забрать) — 199 долларов

Сборка дроида (дроида тоже можно забрать) — 99 долларов

Алкогольный коктейль в кантине (а вот стакан, в который его нальют, забрать можно только за дополнительную плату) — 17 долларов

Порция голубого или зеленого молока — 8 долларов

Кока-кола в коллекционной бутылке — 5 долларов

Кабина «Сокола тысячелетия» Amy Sussman / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Рынок Батуу Chris Pizzello / Invision / AP / Scanpix / LETA

Закусочная Батуу Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

Перехватчик RZ-1 «A-wing» Chris Pizzello / Invision / AP / Scanpix / LETA

Улицы Батуу Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

Григорий Левченко