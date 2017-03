Картридж горький, консоль крутая «Медуза» протестировала Nintendo Switch

Консоль для быстрых

Пока традиционные консоли пытаются привязать нас к дому, Nintendo предлагает другой подход. Nintendo не ждет, когда мы все окажемся в виртуальной реальности и сможем делать там все, что захотим. Вместо этого компания придумывает консоль, которая идеально вписывается в жизнь здесь и сейчас.

Это почти идеальное устройство для обитателей больших городов, с их космическим ритмом и специфическими социальными связями. Все едят, пьют и встречаются на бегу, а потом отдыхают по домам, игнорируя телефон. Одного устройства, чтобы вписаться в эти очень разные модели поведения, вроде как мало, поэтому в спальне стоит стационарная консоль, в рюкзаке лежит портативная, а в кармане — телефон. Nintendo поставила себе интересную задачу: создать устройство, которое впишется и в пьянку в баре с друзьями, и в поездку в метро, и в субботний вечер дома, когда никого не хочется ни видеть, ни слышать.

Идеологически Switch — трансформер, в котором скрываются сразу несколько устройств. Когда ты распаковываешь приставку, то видишь в коробке вместо привычного ящика, пары шнурков и геймпада паззл. И сразу возникают вопросы: что куда вставлять? как эти части согласуются? можно ли посмотреть инструкцию на YouTube? Собрать Switch очень просто, но первые впечатления необычные.

Nintendo

В ящике кроме шнурков и инструкции лежат:

док-станция, которая подключается к телевизору, чтобы играть дома

планшет — либо вставляется в док-станцию, либо ездит с владельцем в метро и веселится в барах

«джойконы», две части геймпада с кнопками и стиками, — либо подключаются к самому планшету, либо к основе

собственно основа, которая после подключения управляющих частей становится почти традиционным геймпадом

две плашки, которые подключаются к управляющим частям геймпада и превращают каждую из них в самостоятельный маленький геймпад в духе NES

В зависимости от ситуации части консоли меняются местами. Я, например, много езжу в метро, поэтому по утрам подключаю «джойконы» к планшету и играю по дороге на работу и обратно. А когда приезжаю домой, вставляю планшет в док-станцию, управляющие части — в основу и продолжаю играть в The Legend of Zelda: Breath of the Wild с того же места, где ее выключила.

Если ехать из Москвы в Питер в «Сапсане», то держать планшет в руках все четыре часа неудобно. Тогда можно его поставить на столик и использовать как экран, а управлять «джойконами». В баре после пары кружек пива можно запустить 1-2-Switch и вдвоем «доить корову» в одной из мини-игр — в этом сценарии каждому достанется по половинке «джойкона», которая превратится в самостоятельный контроллер.

1-2-Switch | Milk Tytygh

У трансформера свои минусы. Например, планшет крепится к док-станции не слишком плотно, и если у вас есть маленькие дети или домашние животные, им ничего не стоит опрокинуть конструкцию. Приставка легкая и хрупкая и вряд ли переживет падение. Если убирать док-станцию подальше, то придется все время менять конфигурацию — а это неудобно. К тому же экран очень легко поцарапать: чуть-чуть не так его вставляешь и все, следы. Защелки для «джойконов» пока кажутся надежными, но через пару лет вполне могут расшататься или засориться. У сборного геймпада нестандартная форма, поэтому он подойдет не под все руки. Есть шанс, что через полчаса от него начнут болеть пальцы, — тогда придется купить стандартный контроллер, который продается отдельно. А он, как и все остальные аксессуары к устройству, стоит дорого.

Играйте в «Зельду» до осени

Об операционной системе Nintendo Switch нужно знать только то, что она существует и не мешает играть. В ней нет раздражающих сложностей вроде «нажмите три разные кнопки, чтобы выключить консоль». Все работает корректно, а от операционки большего желать и не стоит.

Проблема в том, что играть пока особенно не во что. Это типичная ситуация для всех новых консолей, но у Switch она приобретает возмутительные масштабы. Сейчас на устройстве Nintendo доступны новая «Зельда» Breath of the Wild, которую все хвалят как одну из лучших в серии, и набор мини-игр 1-2 Switch. И еще танцевальный сериал Just Dance 2017. При этом «Зельду», главный системселлер устройства, Nintendo выпустила еще и на Wii U.

Just Dance 2017 — Nintendo Switch Launch Trailer Nintendo

Все остальные игры должны выйти позже. Mario Kart 8 Deluxe — в апреле, смешной файтинг Arms, в котором нужно размахивать руками, выйдет до конца весны, а все самое интересное появится на консоли осенью-зимой. Да, кроме «Зельды» и мини-игр сейчас еще есть несколько портированных инди-проектов вроде Shovel Knight, но покупать консоль ради них странно. А вот ради того, чтобы поиграть в Skyrim в метро, стоило бы, но он выходит только в ноябре. В конце года должен появиться и новый выпуск «Марио» — счастливые владельцы Nintendo Switch уже начали по нему тосковать.

Конечно, The Legend of Zelda: Breath of the Wild с ее огромным открытым миром, забавными персонажами и низким порогом вхождения подойдет и старым фанатам, и новым игрокам, но изучения королевства Хайрул не хватит даже на полгода. Тем более, что теперь на прохождение игры нужно куда меньше дней. Если раньше мы играли только после школы, института или работы, то теперь, когда можно достать Switch в дороге, истории стали заканчиваться намного быстрее.

Тем не менее, новую консоль Nintendo можно назвать почти идеальным устройством уже сейчас. К ней очень быстро привыкаешь: теперь кажется, что носить игры с собой — совершенно естественно. Switch вписывается в нашу жизнь настолько органично, словно она в ей всегда и была. В своем роде это такая же маленькая революция, как изобретение ноутбука или смартфона.

И вопрос, который возникает после близкого знакомства со Switch, звучит так: «И что же теперь будет с остальными консолями?»

Горький картридж

В качестве носителя Nintendo Switch использует картриджи, похожие на SD-флэшки. Накануне релиза выяснилось, что они довольно противные на вкус. Как говорится в официальном комментарии, таким образом компания хочет обезопасить детей, которые любят жевать всякие мелочи. Мы решили также попробовать картридж на вкус. Так вот: он, конечно, противный, но не настолько, чтобы его не сожрать. Немного горький, отдает чем-то вроде машинного масла, но даже разборчивый взрослый способен его съесть, особенно с кетчупом или дошираком. Дети едят песок и землю, жуют пластилин и запивают его шампунем, поэтому такие мелочи их точно не отпугнут. Лучше бы Nintendo ароматизировала картридж чем-то «отвратительно» полезным — типа сырой морковки или брокколи, тогда бы дети точно к нему не подошли.