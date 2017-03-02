Nintendo сделала картриджи для Switch очень невкусными. Теперь их пробуют журналисты

3 марта новая игровая консоль Nintendo Switch поступит в продажу. 1 марта в сети появились первые обзоры на приставку. Среди прочего журналисты попробовали картриджи для Switch на вкус. И они оказались ужасными!

Журналистка IGN Алана Пирс предположила, что картриджи чем-то обработали, чтобы дети их не ели. Пирс выложила видео, на котором облизывает картридж.

Nintendo Switch Games TASTE SO BAD!!! Alanah Pearce

Скорее всего, Пирс права. Несмотря на то, что новые картриджи продаются в обычных коробках, сами они очень маленькие. И Nintendo сделала картриджи мерзкими на вкус, чтобы обезопасить детей.

Следующим картридж попробовал Джефф Герстманн из Giant Bomb. Журналист записывал подкаст о Switch и положил картридж в рот прямо в студии. Герстманну также не понравился вкус, и он посоветовал никому так не делать.

Jeff Gerstmann of Giant Bomb — Donʼt put Nintendo Switch games in your mouth. Alex Spartan

Редактор The Verge Дитер Бон рассказал, что ужасное послевкусие остается в течение 45 минут.

The taste persists. It won’t go away. This is awful. — Dieter Bohn (@backlon) March 1, 2017

Теперь пользователи твиттера шутят над журналистами, которые пробовали картриджи на вкус.