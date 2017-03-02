Nintendo сделала картриджи для Switch очень невкусными. Теперь их пробуют журналисты
3 марта новая игровая консоль Nintendo Switch поступит в продажу. 1 марта в сети появились первые обзоры на приставку. Среди прочего журналисты попробовали картриджи для Switch на вкус. И они оказались ужасными!
Журналистка IGN Алана Пирс предположила, что картриджи чем-то обработали, чтобы дети их не ели. Пирс выложила видео, на котором облизывает картридж.
Скорее всего, Пирс права. Несмотря на то, что новые картриджи продаются в обычных коробках, сами они очень маленькие. И Nintendo сделала картриджи мерзкими на вкус, чтобы обезопасить детей.
Следующим картридж попробовал Джефф Герстманн из Giant Bomb. Журналист записывал подкаст о Switch и положил картридж в рот прямо в студии. Герстманну также не понравился вкус, и он посоветовал никому так не делать.
Редактор The Verge Дитер Бон рассказал, что ужасное послевкусие остается в течение 45 минут.
The taste persists. It won’t go away. This is awful.— Dieter Bohn (@backlon) March 1, 2017
Теперь пользователи твиттера шутят над журналистами, которые пробовали картриджи на вкус.
Nintendo: let's make Switch carts taste bad so children don't put them in their mouths— わおん@THEY'RE HOME!!!! (@utaoutauhito) March 1, 2017
adults: oh shit better put this in my mouth