Что такое Nintendo Switch? Главное о новой игровой приставке

Домашняя, но мобильная

NIntendo Switch — это, по сути, игровой планшет с сенсорным экраном, который можно подключить к док-станции и вывести изображение на телевизор. Несмотря на то, что Switch действительно больше всего похожа на планшет, Nintendo настаивает, что это в первую очередь домашняя консоль, которая чаще всего будет стоять в док-станции — и лишь иногда ее предполагается брать в поездки. В отличие от предыдущей консоли Nintendo Wii U, Switch нельзя использовать в режиме двух экранов: когда консоль передает изображение на телевизор, ее собственный дисплей перестает работать.

Nintendo Switch Hardware Overview IGN

Точные данные о технических характеристиках Switch нет. Диагональ экрана самой консоли — 6,2 дюйма, его разрешение составляет 1280×720 точек, длина устройства чуть более 18 сантиметров, ширина — около 10 сантиметров. Switch продается в двух разных версиях, которые отличаются только цветом джойстиков. У консоли всего 32 гигабайта встроенной памяти, которую можно расширить с помощью MicroSDXC-флэшки. Игры для Switch будут продаваться в виде флэш-картриджей Game Card, примерно как у карманной Nintendo DS. Никакого слота для дисков у Switch нет.

Подключенная к телевизору Switch выдает HD-изображение в формате 1080p. Приставка заряжается как от док-станции, так и через порт USB-C. Ее батареи хватит на 2,5–6 часов автономной работы в зависимости от того, во что играть. В Nintendo утверждают, что в новую The Legend of Zelda можно играть ровно три часа без подзарядки.

Новый джойстик

У Nintendo Switch совершенно новый джойстик под названием Joy-Con. Он немного похож на геймпад Xbox расположением стиков, но, в отличие от всех подобных устройств, джойстик можно разделить на две половины — каждая может работать как отдельный джойстик.

Фото: Koji Sasahara / AP / Scanpix / LETA

Половинки Joy-Con крепятся к специальной подставке, которая имитирует обычный джойстик. В мобильном режиме половинки джойстиков фиксируются на правой и левой сторонах консоли — в таком виде она становится похожа на чуть увеличенный в размере геймпад для Wii U.

Половинки Joy-Con можно взять в руки — и играть сразу обеими; будет похоже на систему управления в Nintendo Wii. А еще каждая из половинок, повернутая на 90 градусов, может работать как самостоятельный джойстик для игр, где не требуется много кнопок. Специально для этого на скрытой в обычное время стороне джойстиков установлены две дополнительные кнопки.

Фото: Ronald Wittek / EPA / LETA

Обе половинки снабжены отдельными аккумуляторами, гироскопами и акселерометрами. Джойстики продаются в трех цветах — серый, голубой и оранжевый, причем правую и левую половины можно купить отдельно. Nintendo дополнительно предлагает купить и обычный джойстик для Switch — он очень похож на геймпад Xbox One.

Itʼs me, Mario!

Главное в игровой консоли — это игры. Вместе с приставкой выйдет новая часть The Legend Of Zelda, ключевого для консолей Nintendo игрового сериала. Новая игра получила название Breath Of The Wild, она, как и все остальные «Зельды», рассказывает о приключениях юного героя Линка в королевстве Хайрул. В отличие от предыдущих игр из этой серии, новая «Зельда» обретет голос: герои Breath Of The Wild, за исключением протагониста, впервые будут озвучены.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer Nintendo

Одновременно с выходом консоли будет доступна 1-2-Switch — набор мини-игр для вечеринок, которые раскрывают возможности нового геймпада. Во многие игры 1-2-Switch можно играть, не глядя на экран: например, в ковбойскую дуэль. Как это работает, можно посмотреть здесь. Еще одна доступная для Switch игра — обновленная версия гонки Mario Kart, которая выходила еще на Wii U.

В течение 2017 года выйдут еще несколько важных игр для Switch: порт The Elder Scrolls: Skyrim, красочный многопользовательский шутер Splatoon 2, двухмерный Sonic Mania, похожий на первые игры про синего ежика, ролевые игры Xenoblade Chronicles 2 и Fire Emblem Warriors — и, конечно, Марио.

Новая игра про водопроводчика Марио называется Super Mario Odyssey; она весьма непохожа на все, что раньше делала Nintendo в этой игровой серии. Действие Super Mario Odyssey разворачивается в городе, а сама игра устроена по принципу «песочницы» — примерно как GTA. По крайней мере, такой вывод можно сделать из первого трейлера нового Марио. Водопроводчик улетает из города в какие-то безумные миры, больше похожие на привычные уровни-планеты из Super Mario Galaxy, но затем опять возвращается в город, бегает по крышам такси и прыгает через скакалку. Когда именно выйдет Super Mario Odyssey, пока неясно.