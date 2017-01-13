Nintendo представила новую приставку Switch. Она выйдет в марте и будет стоить 300 долларов

Компания Nintendo официально представила новую игровую консоль Nintendo Switch. Приставка поступит в продажу 3 марта, ее стоимость составит 300 долларов США.

Новая консоль состоит из док-станции, консоли-планшета и джойстика Joy-Con, который разделяется на две части. Switch можно использовать как домашнюю игровую приставку, подключив ее к телевизору через док-станцию, так и как мобильную консоль, к которой по бокам можно присоединить половинки джойстика Joy-Con. Автономное время работы консоли составит от 2,5 до 6 часов в зависимости от игры.

Среди первых доступных для Switch игр будет очередной Mario Kart, продолжение The Legend of Zelda и ряд других. Позднее на Switch выйдет новая игра Super Mario Odyssey — первая из серии о водопроводчике Марио, действие которой происходит в открытом мире.

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