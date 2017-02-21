Doom можно запустить практически на всем Часы? Калькуляторы? Банкоматы? Автомобили?!

Игре Doom уже больше 23 лет, но она по-прежнему очень популярна. Те, кому надоело просто играть в легендарный шутер на компьютере, портируют его на другие устройства — порой довольно безумные. «Медуза» рассказывает, на чем можно запустить Doom, Doom 2 и их клоны.

Автомобиль

19 февраля автор канала vexal на ютьюбе показал, как он запускает Doom на компьютере Porsche 911: для этого якобы достаточно вставить в USB-порт флешку со специальным файлом, а в CD-привод — диск с оригинальной Doom. Vexal заметил, что управление игрой осуществляется с помощью руля, педалей и рычага коробки передач, после чего начал кататься по парковке и давить на клаксон — чтобы стрелять по врагам.

How to mod your Porsche 911 or other car to run Doom in 3 easy steps vexal

К счастью, это видео фейк, но поиграть в Doom в машине все-таки можно. В 2015 году пользователь DavidXNewton рассказал, что в его Honda Fit есть HDMI-порт. Он подключил к экрану автомобиля мини-компьютер Raspberry Pi и запустил на нем игру. Не совсем честно, зато безопасно!

Doom in a Honda Fit DavidXNewton

Калькулятор

Конечно, на обычном калькуляторе в Doom вряд ли получится поиграть. А вот на научном — вполне!

The real DOOM on a calculator! DJ Omnimaga

Как видите, изображение получается не очень. Это можно исправить, портировав графику в игре под калькулятор. Демонстрация игры в Doom на видео начинается с отметки 7:45.

LGR — «Doom» on a Calculator! [Ti-83 Plus Games Tutorial] Lazy Game Reviews

Часы

На умных часах можно запускать программы — а значит, они способны справиться и с Doom. Причем и Android Wear:

Doom on Android Wear Corbin Davenport

И Apple Watch:

Doom on the Apple Watch — watchOS2 Lior Tubi

Принтер

Раз существуют принтеры с цветным экраном, почему бы не поиграть на них?

printer doom Steve_At_Hypothermia

Правда, звук в этом принтере выводить некуда. Но можно параллельно запустить на втором принтере саундтрек из Doom.

Printer of DOOM! — PRINTING IN HELL [HD] E1M1 Midi Desaster

Банкомат

Технически ничего сложного — внутри банкомата стоит обычный компьютер. Но так появляется возможность поиграть на кнопках для ввода PIN-кода.

Doomed ATM Update and test run Aussie50

Осциллограф

Умельцы сыграли в Doom на осциллографе. Правда, они схитрили: внутри осциллографа стоит обычный компьютер с Windows 95, поэтому было достаточно установить игру и запустить ее.

Oscilloscope running Doom Zekinn

Но теоретически Doom можно портировать и под «настоящий» осциллограф — по крайней мере, с Quake такое получалось провернуть.

Quake on an oscilloscope KepuliGames

Тачбар

В конце 2016 года Apple выпустила новые MacBook Pro с TouchBar — узким сенсорным экранчиком в верхнем ряду клавиатуры. Естественно, на нем тут же запустили Doom!

Doom on the MacBook Pro Touch Bar diffractive

На кнопке клавиатуры

В 2008 году «Студия Артемия Лебедева» выпустила клавиатуры «Оптимус Максимус», в каждую клавишу которой встроен небольшой цветной экран. Создатели предполагали, что так пользователи смогут настраивать клавиатуру для работы.

Но на «Оптимусе», конечно, запустили и Doom. Правда, сложным путем: игра на самом деле шла на компьютере, а специальная программа постоянно делала скриншоты экрана и ставила их картинкой на клавише.

Doom 2 on optimus maximus radio4active

Пианино

Doom Piano Sos Sosowski

Читалка электронных книг

Doom 2 on PocketBook 360 Plus Андрей Савчук

Бензопила

Конечно, на простой бензопиле в Doom не сыграть, но если встроить в нее Raspberry Pi и экранчик — можно!

Pi Zero Painsaw: A Raspberry Pi Zero toy chainsaw that runs DooM George Merlocco

Рекламный баннер

Doom on an LED billboard jgcertified

Фотоаппарат

Doom (DoomD) running on a Kodak DC260 Digital Camera from 1998! videogameobsession

Айпод

Ipod nano 2G Rockbox C64 SID+Amiga MOD+Doom elroyski elroy

(Или другой MP3-плеер с экранчиком)

Playing doom on a mp3 player tony na

Doom

В GZDoom, фанатском порте Doom, есть игровой автомат. А в нем — Doom. Так что вы можете поиграть в Doom, играя в Doom.