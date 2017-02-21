Doom можно запустить практически на всем Часы? Калькуляторы? Банкоматы? Автомобили?!
Игре Doom уже больше 23 лет, но она по-прежнему очень популярна. Те, кому надоело просто играть в легендарный шутер на компьютере, портируют его на другие устройства — порой довольно безумные. «Медуза» рассказывает, на чем можно запустить Doom, Doom 2 и их клоны.
Автомобиль
19 февраля автор канала vexal на ютьюбе показал, как он запускает Doom на компьютере Porsche 911: для этого якобы достаточно вставить в USB-порт флешку со специальным файлом, а в CD-привод — диск с оригинальной Doom. Vexal заметил, что управление игрой осуществляется с помощью руля, педалей и рычага коробки передач, после чего начал кататься по парковке и давить на клаксон — чтобы стрелять по врагам.
К счастью, это видео фейк, но поиграть в Doom в машине все-таки можно. В 2015 году пользователь DavidXNewton рассказал, что в его Honda Fit есть HDMI-порт. Он подключил к экрану автомобиля мини-компьютер Raspberry Pi и запустил на нем игру. Не совсем честно, зато безопасно!
Калькулятор
Конечно, на обычном калькуляторе в Doom вряд ли получится поиграть. А вот на научном — вполне!
Как видите, изображение получается не очень. Это можно исправить, портировав графику в игре под калькулятор. Демонстрация игры в Doom на видео начинается с отметки 7:45.
Часы
На умных часах можно запускать программы — а значит, они способны справиться и с Doom. Причем и Android Wear:
И Apple Watch:
Принтер
Раз существуют принтеры с цветным экраном, почему бы не поиграть на них?
Правда, звук в этом принтере выводить некуда. Но можно параллельно запустить на втором принтере саундтрек из Doom.
Банкомат
Технически ничего сложного — внутри банкомата стоит обычный компьютер. Но так появляется возможность поиграть на кнопках для ввода PIN-кода.
Осциллограф
Умельцы сыграли в Doom на осциллографе. Правда, они схитрили: внутри осциллографа стоит обычный компьютер с Windows 95, поэтому было достаточно установить игру и запустить ее.
Но теоретически Doom можно портировать и под «настоящий» осциллограф — по крайней мере, с Quake такое получалось провернуть.
Тачбар
В конце 2016 года Apple выпустила новые MacBook Pro с TouchBar — узким сенсорным экранчиком в верхнем ряду клавиатуры. Естественно, на нем тут же запустили Doom!
На кнопке клавиатуры
В 2008 году «Студия Артемия Лебедева» выпустила клавиатуры «Оптимус Максимус», в каждую клавишу которой встроен небольшой цветной экран. Создатели предполагали, что так пользователи смогут настраивать клавиатуру для работы.
Но на «Оптимусе», конечно, запустили и Doom. Правда, сложным путем: игра на самом деле шла на компьютере, а специальная программа постоянно делала скриншоты экрана и ставила их картинкой на клавише.
Пианино
Читалка электронных книг
Бензопила
Конечно, на простой бензопиле в Doom не сыграть, но если встроить в нее Raspberry Pi и экранчик — можно!
Рекламный баннер
Фотоаппарат
Айпод
(Или другой MP3-плеер с экранчиком)
Doom
В GZDoom, фанатском порте Doom, есть игровой автомат. А в нем — Doom. Так что вы можете поиграть в Doom, играя в Doom.