На фестивале Star Wars Celebration 2019 показали новые сериалы, игру и фильм по «Звездным войнам». Все — интересные!
В Чикаго с 11 по 15 апреля проходит фестиваль Star Wars Celebration 2019. Это масштабное мероприятие, куда приезжают режиссеры, сценаристы, актеры, писатели и, конечно же, фанаты «Звездных войн», гуляющие по стендам в костюмах любимых персонажей. Именно здесь показывают трейлеры новых фильмов, сериалов и игр, действие которых разворачивается в далекой-далекой Галактике. Вот самые интересные премьеры, состоявшиеся на фестивале.
🎥 Кино: трейлер «Восхождения Скайуокера»
На Star Wars Celebration 2019 режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс показал первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн». Фильм получил подзаголовок «Восхождение Скайуокера».
В видео главная героиня, джедай по имени Рей, сражается с кем-то на пустынной планете. В ролике можно увидеть обломки Звезды Смерти и услышать смех Императора (мы не знаем, воскресили его или нет!).
Вот здесь можно почитать наш подробный разбор этого трейлера.
🎮 Игра: трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Последние годы издателя Electronic Arts много ругали за низкое качество игр, встроенные покупки (помните скандал с микротранзакциями в Star Wars Battlefront 2?) и движок Frostbite, который только усложнял жизнь разработчикам.
Поэтому подробности новой игры Electronic Arts — Star Wars Jedi: Fallen Order — кажутся неправдоподобными:
- это приключенческая игра от студии Respawn с упором на сюжет;
- в ней не будет мультиплеера и встроенных покупок;
- игра работает на движке Unreal Engine 4 (авторы прекрасно с ним знакомы);
- в главной роли — Камерон Монахэн, Джокер из сериала «Готэм».
События игры происходят в промежутке между третьим и четвертым эпизодами «Звездных войн». В центре сюжета — падаван по имени Кэл, чудом переживший приказ 66. Теперь он скрывается от войск Империи и Инквизиторов, выслеживающих остатки джедаев. Параллельно герой пытается закончить свое обучение и возродить орден.
В Star Wars Jedi: Fallen Order обещают сражения на световых мечах и путешествия по новым планетам. К сожалению, геймплей так и не показали. Игра выйдет 15 ноября на всех основных платформах: ПК, PS4 и Xbox One.
📺 Сериал: новые кадры «Мандалорца»
«Мандалорцем» занимается Джон Фавро — режиссер «Железного человека» и римейка «Короля Льва». Помогают ему Тайка Вайтити («Реальные упыри» и «Тор: Рагнарек») и Дэйв Филони (создатель мультсериалов по «Звездным войнам»: «Войны клонов», «Повстанцы» и «Сопротивление»).
В главной роли — Педро Паскаль, игравший Хавьера Пенью в «Нарко» и принца Оберина в «Игре престолов».
После падения Империи прошло пять лет, отдаленные регионы все еще находятся в состоянии хаоса. Шоу расскажет об охотнике за головами, чье имя пока не раскрывают. По сути, все, что о нем сейчас известно — это то, что он носит мандалорскую броню и выполняет разные сомнительные задания по всей Галактике. В сериале покажут множество новых планет; герои также заглянут и на Татуин, где долгое время жил Люк Скайуокер.
Посетители фестиваля увидели первые кадры и трейлер сериала, в сети же их можно найти только в плохом качестве. Вы можете посмотреть их ниже:
Трейлер
Кадры из сериала
Шоу будет доступно на запуске нового стримингового сервиса Disney+, который состоится 12 ноября.
🎥 Мультсериал: трейлер нового сезона «Войн клонов»
На фестивале представили трейлер седьмого сезона «Войн клонов». Мультсериал отменили в 2013 году, вскоре после того, как Disney приобрела права на «Звездные войны». В 2018 году компания объявила о его продолжении. К шоу привлекли его создателя — Дэйва Филони.
Сериал посвящен Войне клонов — ключевому конфликту трилогии приквелов, в котором участвовали Республика (на их стороне сражались клоны и джедаи) и сепаратисты (дроиды и жуки!).
Главными героями были Оби-Ван Кеноби, Энакин Скайуокер, его ученица Асока Тано и другие персонажи космической саги. Ненавидимый многими Джа-Джа Бинкс в том числе!
В новом трейлере показали бывшего ситха Дарта Мола, а также долгожданную встречу Асоки и Энакина (его ученица покинула орден джедаев). Как и «Мандалорец», новый сезон «Войн клонов» выйдет в сервисе Disney+.