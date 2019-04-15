📺 Сериал: новые кадры «Мандалорца»

«Мандалорцем» занимается Джон Фавро — режиссер «Железного человека» и римейка «Короля Льва». Помогают ему Тайка Вайтити («Реальные упыри» и «Тор: Рагнарек») и Дэйв Филони (создатель мультсериалов по «Звездным войнам»: «Войны клонов», «Повстанцы» и «Сопротивление»).

В главной роли — Педро Паскаль, игравший Хавьера Пенью в «Нарко» и принца Оберина в «Игре престолов».

После падения Империи прошло пять лет, отдаленные регионы все еще находятся в состоянии хаоса. Шоу расскажет об охотнике за головами, чье имя пока не раскрывают. По сути, все, что о нем сейчас известно — это то, что он носит броню и выполняет разные сомнительные задания по всей Галактике. В сериале покажут множество новых планет; герои также заглянут и на Татуин, где долгое время жил Люк Скайуокер.

Посетители фестиваля увидели первые кадры и трейлер сериала, в сети же их можно найти только в плохом качестве. Вы можете посмотреть их ниже:

Трейлер

Кадры из сериала

Шоу будет доступно на запуске нового стримингового сервиса Disney+, который состоится 12 ноября.