Это правда смех Императора? (Он же умер!) А голос — Люка? И обломки похожи на Звезду Смерти. 😮 Разбираем трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
На ежегодном тематическом фестивале Star Wars Celebration показали первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн». Картина получила название «Восхождение Скайуокера». Фильм завершит новую трилогию «Звездных войн», куда также входят седьмой эпизод («Пробуждение Силы») и восьмой — «Последние джедаи». По словам режиссера и сценариста фильма Джей Джей Абрамса, лента станет последней главой в саге о семье Скайуокеров. Их история рассказывается в приквелах, оригинальной трилогии и ее продолжениях. Спин-оффы вроде фильма о Хане Соло или «Изгоя-один» в нее не входят. «Медуза» разобрала трейлер «Восхождения Скайуокера» — вот что мы из него выяснили.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
Запись с фестиваля
Внимание! В разборе присутствуют спойлеры к восьми предыдущим эпизодам космической саги. Если вас это не устраивает, почитайте наш материал о шуме вокруг финального сезона «Игры престолов».
По сюжету между восьмым и девятым эпизодами уже прошло какое-то время
Это подтвердили Джей Джей Абрамс и исполнительница главной роли Дэйзи Ридли, играющая джедая по имени Рей. Сколько времени прошло (месяц? годы?) — неизвестно. События восьмого эпизода начинались сразу после завершения седьмого.
Голос рассказчика принадлежит актеру Марку Хэмиллу
Его персонаж, джедай Люк Скайуокер, обучал Рей в предыдущей части саги. Судя по ролику, он продолжает наставлять ее и в девятом эпизоде. Скайуокер наверняка появится в фильме в роли призрака Силы. Это умение, позволяющее джедаям общаться с живыми даже после смерти (Люк пожертвовал собой в финале предыдущей картины).
В оригинальной трилогии так уже делал ментор Скайуокера — джедай Оби-Ван Кеноби, а в восьмой части — магистр Йода. Наставник Оби-Вана, мастер Квай-Гон Джинн из первого эпизода, изучил эту технику и уже после своей смерти передал следующему поколению джедаев.
В трейлере Люк утверждает, что Рей уже приобрела все необходимые навыки. Но джедай также отмечает, что битва, которую ведет героиня, — ее личная.
В бою Рей использует меч Люка Скайуокера
И это несмотря на то, что оружие было повреждено в восьмом эпизоде во время сражения с Кайло Реном (Адам Драйвер). Вероятно, в сцене на пустынной планете именно он атакует Рей, сидя в космическом корабле. Но эта битва может быть и обычной тренировкой с кем-то из союзников Рей.
Кто-то починил шлем Кайло Рена
Одним из главных злодеев новой трилогии был верховный лидер Сноук, представитель темной стороны Силы (но, как утверждается в официальных энциклопедиях по «Звездным войнам», не ситх). Он стоял во главе Первого ордена — военной диктатуры, образовавшейся из осколков Галактической Империи. Сноук обучал Кайло мощи темной стороны после того, как Рена предал собственный учитель — Люк Скайуокер.
Верховный лидер часто манипулировал Кайло. По его воле бывший джедай убил своего отца, контрабандиста Хана Соло. В восьмом эпизоде Сноук насмехался над маской Рена, который пытался во всем походить на своего деда — ситха Дарта Вейдера.
После издевательств повелителя Рен в ярости разбил шлем. Но в трейлере показали, как кто-то чинит поврежденную маску. В кадре видны покрытые шерстью руки, которые явно принадлежат инопланетянину. Неизвестно, кто и зачем восстановил маску бывшего джедая — и хотел ли этого сам Кайло после унижений Сноука. Скорее всего, нет. Да и Первый орден предпочитает не сотрудничать с инородцами без особой необходимости.
В фильме участвует контрабандист Лэндо Калриссиан
Это его первое появление в номерных фильмах саги после шестого эпизода, вышедшего в 1983 году. Как и в оригинальной трилогии, Калриссиана играет Билли Ди Уильямс. В трейлере Лэндо вместе с Чубаккой управляет «Тысячелетним соколом». Создатели «Восхождения Скайуокера» решили не возвращаться к классическому образу контрабандиста — теперь его костюм такой же пестрый, как в вышедшей в 2018 году предыстории Хана Соло (там молодого Калриссиана играл Дональд Гловер).
Кроме того, на фестивале Star Wars Celebration 2019 появилась темнокожая актриса Наоми Эки. Ее персонажа зовут Джанна. На прямой вопрос, является ли героиня дочерью Калриссиана, она так и не ответила. Однако намекнула, что с очарованием Лэндо у него могут быть дети по всей Галактике.
Фильм станет первым совместным приключением трех главных героев новой трилогии
Рей, Финн (Джон Бойега) и По Дэмерон (Оскар Айзек) отправятся в путешествие по Галактике. В седьмом и восьмом эпизодах пути персонажей все время расходились.
В трейлере Рей, Финн и По прибывают на неизвестную планету. Там они обнаруживают затопленные обломки Звезды Смерти. Пока непонятно, какой именно — первой (из четвертого эпизода) или второй (из шестого).
Разрушенное оружие Императора уже появлялось в ранних версиях сценария седьмого эпизода. Там якобы находились ценные сведения о священных местах джедаев. Позже от этой идеи отказались.
В картине особая роль отведена генералу Лее Органе
В оригинальной и новой трилогии ее играла Кэрри Фишер, умершая в 2016 году. С разрешения ее дочери в «Восхождении Скайуокера» используют кадры, снятые для седьмого эпизода, но не вошедшие в финальную версию ленты.
По словам Джей Джей Абрамса, многие сцены с участием Леи сочинили вокруг старого материала. Он утверждает, что то, насколько естественно авторы ввели Фишер в новую часть, «взрывает мозг».
Да, это смех Императора!
В конце трейлера Люк произносит фразу «Никто не уходит бесследно». После этого слышится хохот Императора — ситха Дарта Сидиуса, который был взорван в шестом эпизоде вместе со второй Звездой Смерти. Смех принадлежит Иену Макдермиду, игравшему Императора в предыдущих фильмах саги. После показа трейлера на фестивале актер поднялся на сцену под аплодисменты фанатов.
Непонятно, что значит его появление. Жив ли Император? Увидим ли мы его в качестве призрака Силы? В прошлых фильмах эта способность была доступна только представителям светлой стороны.
Однако духи ситхов могут жить в артефактах или голокронах — устройствах, в которых хранят знания о темной стороне. Фанаты предполагают, что дух Дарта Сидиуса может обитать в обломках показанной в трейлере Звезды Смерти.