Голос рассказчика принадлежит актеру Марку Хэмиллу

Его персонаж, джедай Люк Скайуокер, обучал Рей в предыдущей части саги. Судя по ролику, он продолжает наставлять ее и в девятом эпизоде. Скайуокер наверняка появится в фильме в роли призрака Силы. Это умение, позволяющее джедаям общаться с живыми даже после смерти (Люк пожертвовал собой в финале предыдущей картины).

В оригинальной трилогии так уже делал ментор Скайуокера — джедай Оби-Ван Кеноби, а в восьмой части — магистр Йода. Наставник Оби-Вана, мастер Квай-Гон Джинн из первого эпизода, изучил эту технику и уже после своей смерти передал следующему поколению джедаев.

В трейлере Люк утверждает, что Рей уже приобрела все необходимые навыки. Но джедай также отмечает, что битва, которую ведет героиня, — ее личная.