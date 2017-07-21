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Как Госдума изменила жизнь россиян за последние три дня перед отпуском. Максимально коротко
Государственная дума ушла на летние каникулы, но за последние три дня успела окончательно (то есть в третьем чтении) принять 69 самых разных законов. Многие из них серьезно повлияют на жизнь значительного количества россиян. Вот самое важное из того, что успела сделать Дума перед отпуском:
- Отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов;
- Запретила анонимно общаться в мессенджерах;
- Запретила анонимайзеры, VPN и Tor;
- Передала президенту контроль над выборами в РАН;
- Ограничила доступ миноритарных акционеров к документам компаний;
- Ввела курортный сбор в Крыму и других регионах;
- Обязала блокировать SIM-карты с неверными паспортными данными;
- Увеличила вдвое тюремные сроки за создание «групп смерти»;
- Разрешила врачам проводить консультации дистанционно;
- Запретила продавать алкоголь в интернете и «боярышник» в автоматах;
- Создала фонд помощи обманутым дольщикам;
- Разрешила лишать террористов гражданства и ввела присягу при получении российского паспорта.
Фото в анонсе: Владимир Федоренко / Sputnik / Scanpix / LETA