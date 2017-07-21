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Как Госдума изменила жизнь россиян за последние три дня перед отпуском. Максимально коротко

Meduza
11:10, 21 июля 2017
Государственная дума ушла на летние каникулы, но за последние три дня успела окончательно (то есть в третьем чтении) принять 69 самых разных законов. Многие из них серьезно повлияют на жизнь значительного количества россиян. Вот самое важное из того, что успела сделать Дума перед отпуском:
  • Отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов;
  • Запретила анонимно общаться в мессенджерах;
  • Запретила анонимайзеры, VPN и Tor;
  • Передала президенту контроль над выборами в РАН;
  • Ограничила доступ миноритарных акционеров к документам компаний;
  • Ввела курортный сбор в Крыму и других регионах;
  • Обязала блокировать SIM-карты с неверными паспортными данными;
  • Увеличила вдвое тюремные сроки за создание «групп смерти»;
  • Разрешила врачам проводить консультации дистанционно;
  • Запретила продавать алкоголь в интернете и «боярышник» в автоматах;
  • Создала фонд помощи обманутым дольщикам;
  • Разрешила лишать террористов гражданства и ввела присягу при получении российского паспорта.

Михаил Зеленский

Фото в анонсе: Владимир Федоренко / Sputnik / Scanpix / LETA

Михаил Зеленский

Фото в анонсе: Владимир Федоренко / Sputnik / Scanpix / LETA