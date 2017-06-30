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Госдума выбрала текст присяги для получения гражданства. Нет, автор не Жириновский

РИА Новости
12:05, 30 июня 2017
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Рабочая группа Государственной думы выбрала текст присяги, которую должны будут приносить иностранцы при вступлении в российское гражданство. Об этом рассказал первый замглавы комитета по госстроительству Михаил Емельянов.

На совещании с участием спикера Думы Вячеслава Володина в качестве основы был выбран текст главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова. Вот он:

Я, [имя], добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь:

— соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;

— исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;

— защищать свободу и независимость Российской Федерации;

— быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Обновление. Текст присяги был обновлен с учетом доработок.
Ввести присягу для вступления иностранцев в гражданство России предложил президент Владимир Путин. Он посчитал, что надо «перенять опыт некоторых зарубежных государств».
Свои проекты присяги предлагали как депутаты, так и рядовые граждане. Тексты опубликованы на сайте комитета по госстроительству. Одними из первых свои варианты предложили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вице-спикер Думы Ирина Яровая.
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