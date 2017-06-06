Путин предложил ввести присягу при получении гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести церемонию принесения клятвы или присяги для тех, кто принимает российское гражданство. Об этом Путин заявил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

По словам Путина, можно было бы «перенять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю». Президент РФ предложил депутатам Госдумы «подумать» о введении присяги.

Спикер Госдумы, в свою очередь, пообещал, что депутаты изучат международный опыт, и, исходя из него «и российских традиций» составят текст присяги, «чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения».

Володин предложил предусмотреть юридические последствия за нарушение присяги. Путин с ним согласился.

Предложение о введении присяги прозвучало в рамках обсуждения законопроекта о лишении гражданства РФ признанных виновным в терроризме и экстремизме, который рассматривает Госдума.