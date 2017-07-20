В России появится курортный сбор. Его надо будет платить при каждой туристической поездке?
1
Что случилось?
Госдума приняла закон об экспериментальном курортном сборе. Его будут взимать с туристов в четырех регионах: Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится почти пять лет — с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.
2
И сколько придется заплатить?
Сбор составит до 100 рублей с человека в сутки. В первый год проведения эксперимента эта сумма будет ниже — до 50 рублей. Закон позволяет регионам учитывать сезонность и фактически отменять плату. Размеры сборов каждый участник эксперимента должен установить до 1 декабря 2017 года.
3
Всем туристам придется раскошелиться?
Нет. От уплаты освобождены дети, местные жители, владельцы жилья, участники спортивных мероприятий и постоянно работающие на территории эксперимента, а также представители льготных категорий (герои России и Советского Союза, участники Великой Отечественной, блокадники, инвалиды, студенты и т. д.).
Кроме того, регионы могут по совету муниципалитетов расширять этот список.
4
То есть жителям Краснодарского края можно не платить сбор за отдых в Сочи?
Некоторым придется заплатить. Дело в том, что эксперимент будет проводиться не на всей территории региона, а лишь в отдельных муниципалитетах. То есть если вы проживаете по соседству, вам придется уплатить сбор, так же как и туристам из других регионов или стран. Перечни конкретных районов и городов, на территории которых будет проводиться эксперимент, тоже будут определяться местными законами.
5
А как власти смогут посчитать, сколько я дней провел на курорте?
Власти этим заниматься не будут — платить вы будете так называемым операторам курортного сбора. По сути, это любые компании или индивидуальные предприниматели, у которых вы снимаете жилье. Всех их включат в специальный реестр. Гостиницам и частникам запрещено включать курортный сбор в стоимость проживания. Это будет отдельная плата, которую возьмут до вашего отъезда. Оператор затем должен будет отчитаться о постояльцах и перечислить деньги в региональный бюджет.
6
То есть если я приехал в Крым и живу в палатке, ничего платить не надо?
Если вы поставили палатку на территории официального кемпинга, то с вас возьмут сбор. В противном случае вам просто некому будет его платить.
7
И много рассчитывают собрать?
В пояснительной записке к законопроекту были расчеты для трех регионов. При ставке в 50 рублей в сутки за все время проведения эксперимента в Крыму планируется собрать 16,4 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 8,3 миллиарда рублей, а в Ставропольском — 2 миллиарда рублей.
Насколько реалистично собрать такие суммы, сказать сложно. По официальным данным, в Крыму в 2016 году отдохнули 5,5 миллиона россиян. Если предположить, что каждый из них провел в Крыму две недели, то они, если бы курортный сбор действовал, заплатили бы в сумме около четырех миллиардов рублей. Правда, это очень грубая оценка — ведь дети, студенты и другие категории граждан платить сбор не должны.
8
На что пойдут эти деньги?
Их планируется потратить внутри тех муниципалитетов, которые введут курортный сбор. Деньги пойдут на курортную инфраструктуру — пляжи, набережные, парки, скверы. Судьба курортного сбора будет зависеть от эффективности эксперимента — правительство обязано ежегодно отчитываться о его ходе перед парламентом.