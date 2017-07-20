В России появится курортный сбор. Его надо будет платить при каждой туристической поездке?

1 . Что случилось?

2 . И сколько придется заплатить?

3 . Всем туристам придется раскошелиться?

4 . То есть жителям Краснодарского края можно не платить сбор за отдых в Сочи?

5 . А как власти смогут посчитать, сколько я дней провел на курорте?

6 . То есть если я приехал в Крым и живу в палатке, ничего платить не надо?

7 . И много рассчитывают собрать?