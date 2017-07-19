В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?

1 . Что случилось?

2 . Что такое невозвратные билеты?

3 . Разве сейчас авиакомпании обязаны провозить багаж бесплатно?

4 . И теперь все невозвратные билеты будут только с платным багажом?

5 . Допустим, моя авиакомпания оставила бесплатный провоз багажа даже по невозвратным билетам. Она сама будет выбирать его максимальный вес?

6 . Я узнаю о платном багаже в последний момент?

7 . А что будет с ручной кладью?

8 . Что-то поменяется для покупателей обычных билетов?