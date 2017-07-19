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В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?

9 карточек
17:49, 19 июля 2017
1.Что случилось?
2.Что такое невозвратные билеты?
3.Разве сейчас авиакомпании обязаны провозить багаж бесплатно?
4.И теперь все невозвратные билеты будут только с платным багажом?
5.Допустим, моя авиакомпания оставила бесплатный провоз багажа даже по невозвратным билетам. Она сама будет выбирать его максимальный вес?
6.Я узнаю о платном багаже в последний момент?
7.А что будет с ручной кладью?
8.Что-то поменяется для покупателей обычных билетов?
9.И когда эти нормы начнут действовать?

1

Что случилось?

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении поправки к Воздушному кодексу, которые разрешают авиакомпаниям перевозить багаж пассажиров только за отдельную плату. Нововведение будет касаться только тех, кто приобрел невозвратные билеты.

2

Что такое невозвратные билеты?

Как следует из названия, их нельзя вернуть. Покупая такой билет, пассажир отказывается от компенсаций, если он не полетит своим рейсом. Невозвратные билеты, как правило, дешевле, а потому популярнее. Вернуть деньги за такие билеты можно только в исключительных случаях вроде болезни пассажира, смерти близкого родственника или отказа от полета из-за задержки рейса.

3

Разве сейчас авиакомпании обязаны провозить багаж бесплатно?

Да, хотя некоторые компании уже сейчас предлагают «безбагажные» тарифы. Все дело в спорной формулировке в Воздушном кодексе: «Нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, устанавливаются в зависимости от типа воздушного судна и не могут быть менее чем десять килограммов на одного пассажира». Непонятно, могут ли перевозчики самостоятельно решать, как считать эти 10 килограммов. Некоторые авиакомпании предлагают пассажирам провозить с собой бесплатно до 10 килограммов ручной клади, но не багажа. Суды выступают против такой трактовки и требуют предоставлять пассажирам право бесплатно провозить до 10 килограммов багажа.

4

И теперь все невозвратные билеты будут только с платным багажом?

Это неизвестно, хотя и возможно. Поправки в закон дают авиакомпаниям право самим решать, предоставлять или нет бесплатный багаж для покупателей невозвратных билетов.

5

Допустим, моя авиакомпания оставила бесплатный провоз багажа даже по невозвратным билетам. Она сама будет выбирать его максимальный вес?

Да, но только в сторону увеличения минимальной нормы — не менее 10 килограммов на одного пассажира.

6

Я узнаю о платном багаже в последний момент?

Нет, такого не должно случиться. Перевозчик должен сообщить пассажиру об условиях провоза багажа до заключения договора. Это положение явно будет прописано в Воздушном кодексе.

7

А что будет с ручной кладью?

Ее по-прежнему можно будет провозить бесплатно в пределах нормы, но саму норму тоже устанавливает перевозчик. Правда, ему нужно будет руководствоваться федеральными авиационными правилами, которые (по крайней мере сейчас) довольно запутанны и прямо обговаривают только список вещей, которые можно брать сверх нормы (например, костыли, трость или букет цветов).

8

Что-то поменяется для покупателей обычных билетов?

Нет, они по-прежнему смогут бесплатно провозить не менее 10 килограммов багажа на одного человека.

9

И когда эти нормы начнут действовать?

Через 2 месяца после официального опубликования закона. Законопроект еще должен пройти третье чтение в Госдуме и одобрение в Совете Федерации, после чего его должен подписать президент.

Денис Дмитриев

Денис Дмитриев