Сенаторы предложили блокировать SIM-карты с недостоверными сведениями о владельце

В Совете Федерации предлагают обязать операторов мобильной связи отключать абонентов, если выяснится, что при покупке SIM-карты они предоставили недостоверные сведения о себе.

Такая поправка, сообщает РБК, подготовлена ко второму чтению законопроекта об ужесточении контроля за SIM-картами сенатором Людмилой Боковой.

Поправка предполагает, что операторы будут обязаны перепроверять через портал госуслуг и другие информационные системы данные об абонентах, которые они будут получать от дистрибьюторов​. При этом услуги связи, считает автор поправки, должны оказываться абоненту только по завершении проверки сведений.

Порядок приостановления услуг связи абонентам, если данные «о конечных пользователях окажутся недостоверными», включая сроки, будет определен правилами оказания услуг телефонной связи.

Блокировка SIM-карт, по мнению автора поправки, поможет «пресечь нелегальную продажу сим-карт в местах массового скопления людей — на вокзалах и возле станций метро».