В Госдуму внесли законопроект о согласовании кандидатов на должность главы РАН с правительством

Госдума РФ
19:52, 6 июня 2017
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Депутаты от «Единой России» 6 июня внесли в Госдуму законопроект, предполагающий согласование кандидатов на должность президента Российской академии наук (РАН) с правительством РФ и утверждение главы академии президентом России.

В законопроекте предлагается избирать президента РАН из трех кандидатов, согласованных правительством. Избранного президента, по задумке депутатов, должен утверждать в должности (и освобождать от нее) президент России.

Избирать президента РАН, а также другие руководящие органы академии, предлагается простым большинством голосов. Сейчас для избрания необходимы голоса двух третей академиков.

Выборы предлагается признавать не состоявшимися в случае снятия всех кандидатур, если никто из кандидатов не набрал более половины голосов, а также если «ни один» из кандидатов не был согласован с правительством. Значит ли это, что несогласованные кандидаты могут принять участие в выборах наряду с согласованными, из законопроекта неясно.

Смысл нововведений в пояснительной записке к законопроекту не прописан — там сказано лишь, что «назрела необходимость внесения изменений» «в целях повышения эффективности работы» РАН.

30 мая советник Владимира Путина Андрей Фурсенко заявил, что на встрече с академиками РАН президент РФ «подчеркнул, что вещь, которая исключена, — это назначение президента Академии наук правительством или президентом Российской Федерации»

В марте источник, близкий к РАН, рассказывал «Медузе», что в Госдуме готовится законопроект о назначении главы РАН президентом РФ.  «Предполагается, что к следующим выборам будет реализован вариант губернаторских: РАН выберет несколько кандидатур и представит их президенту, а он решит, кто из них возглавит РАН, или же сам назначит», — говорил источник.

По действующим правилам, президент РАН избирается из числа академиков на пять лет на общем собрании академии и затем утверждается правительством РФ (это закреплено в уставе РАН). Один человек не может занимать эту должность более двух раз подряд.
Очередные выборы президента РАН должны были пройти 22 марта 2017 года, но были перенесены на осень. За два дня до выборов все трое кандидатов сняли свои кандидатуры, заявив, что устав учреждения нуждается в доработке.
Президент РАН Владимир Фортов, претендовавший на переизбрание, 22 марта лег в больницу и назначил исполняющим обязанности вице-президента Валерия Козлова. От продления своих полномочий до выборов он отказался.
В апреле исполняющий обязанности главы РАН Валерий Козлов заявил, что кандидатуру нового президента академии нужно «в каком-то виде согласовать с органами власти, и с администрацией президента, с правительством».

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