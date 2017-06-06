В Госдуму внесли законопроект о согласовании кандидатов на должность главы РАН с правительством

Депутаты от «Единой России» 6 июня внесли в Госдуму законопроект, предполагающий согласование кандидатов на должность президента Российской академии наук (РАН) с правительством РФ и утверждение главы академии президентом России.

В законопроекте предлагается избирать президента РАН из трех кандидатов, согласованных правительством. Избранного президента, по задумке депутатов, должен утверждать в должности (и освобождать от нее) президент России.

Избирать президента РАН, а также другие руководящие органы академии, предлагается простым большинством голосов. Сейчас для избрания необходимы голоса двух третей академиков.

Выборы предлагается признавать не состоявшимися в случае снятия всех кандидатур, если никто из кандидатов не набрал более половины голосов, а также если «ни один» из кандидатов не был согласован с правительством. Значит ли это, что несогласованные кандидаты могут принять участие в выборах наряду с согласованными, из законопроекта неясно.

Смысл нововведений в пояснительной записке к законопроекту не прописан — там сказано лишь, что «назрела необходимость внесения изменений» «в целях повышения эффективности работы» РАН.

30 мая советник Владимира Путина Андрей Фурсенко заявил, что на встрече с академиками РАН президент РФ «подчеркнул, что вещь, которая исключена, — это назначение президента Академии наук правительством или президентом Российской Федерации»

В марте источник, близкий к РАН, рассказывал «Медузе», что в Госдуме готовится законопроект о назначении главы РАН президентом РФ. «Предполагается, что к следующим выборам будет реализован вариант губернаторских: РАН выберет несколько кандидатур и представит их президенту, а он решит, кто из них возглавит РАН, или же сам назначит», — говорил источник.