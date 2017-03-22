Выборы президента РАН перенесены на осень. При чем здесь Владимир Путин и Михаил Ковальчук?

22 марта должны были пройти выборы президента Российской академии наук (РАН), но они отменены, а один из кандидатов — действующий глава РАН Владимир Фортов — лег в больницу на плановый осмотр. Выборы президента РАН были перенесены на осень, после того как Фортов, по словам академиков, встретился с президентом России Владимиром Путиным. По какой схеме пройдут осенние выборы — неизвестно, устав академии может быть изменен. По словам собеседников «Медузы», на пост президента РАН претендует либо президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук, входящий в ближний круг общения Путина, либо его ставленник.

17 марта стало окончательно понятно, что намеченные на 22 марта выборы президента РАН перенесут на осень. Об этом агентству ТАСС сообщили академики Валерий Рубаков и Владимир Захаров. Они сказали, что исполняющим обязанности президента будет назначен вице-президент РАН Валерий Козлов, а занимающий должность президента РАН с 2013 года Владимир Фортов будет баллотироваться на новый срок (по уставу РАН президент избирается на пять лет и может занимать должность не больше двух сроков; в связи с в 2013 году полномочия Фортова истекают на год раньше — прим. «Медузы»). Пресс-секретарь Фортова Светлана Попова, а также главный ученый секретарь РАН Михаил Пальцев эту информацию опровергли.

20 марта на общем собрании РАН все три претендента на пост президента академии — включая Фортова — сняли свои кандидатуры с выборов. Академики Владислав Панченко и Александр Макаров объяснили свое решение тем, что в устав РАН необходимо внести поправки. Что именно нужно изменить, они не уточнили. Фортов добавил, что «несовершенство устава» может поставить под сомнение легитимность нового президента РАН. При этом вопрос об уставе кандидаты впервые подняли всего за две недели до прошедшего 20 марта общего собрания, а специально на выборы в Москву съехались академики из регионов. По словам источника «Медузы», близкого к РАН, такая ситуация вызвала раздражение академиков: «Устав был обсужден и утвержден президиумом РАН и правительством РФ еще до начала предвыборной кампании».

В тот же день абсолютным большинством голосов было решено перенести выборы на осень. Члены РАН также обратились к правительству (по закону именно оно утверждает решения о продлении или прекращении полномочий президента РАН) с просьбой продлить истекающие 27 марта полномочия Владимира Фортова до осенних выборов. Фортов был против продления своих полномочий, опасаясь, по его словам, конфликта интересов на осенних выборах.

22 марта Фортов лег на плановое обследование в ЦКБ и назначил исполняющим обязанности главы академии вице-президента РАН Валерия Козлова. Это «Медузе» подтвердила пресс-секретарь Фортова Светлана Попова. Сам он отказался от комментариев. «Раз появился перерыв в активной деятельности, Владимир Евгеньевич решил пройти обследование, да и врачи настояли заняться здоровьем», — сказала Попова и уточнила, что Фортов собирается «на общих основаниях участвовать в выборах», у которых, по ее словам, «будет новое качество». Таким образом, вся информация, появившаяся в прессе 17 марта, подтвердилась.

Известно, что незадолго до общего собрания Фортов обсуждал выборы в РАН с президентом России Владимиром Путиным. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к РАН. По его словам, Фортову в Кремле сказали, что он не должен снова становиться президентом академии наук. Собеседник «Медузы» при этом заявил, что в РАН к деятельности Фортова относились положительно: в 2013 году, когда хотели провести реформу РАН, он смог отстоять и защитить ее интересы, сохранить систему академических институтов. «По всей видимости, Фортов был недостаточно лоялен и компромиссен в отношении власти», — предположил источник.

О том, что Фортов решил снять свою кандидатуру под влиянием президента Путина, «Медузе» сказал и член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик. «Было оказано давление на кандидатов [в президенты РАН], которому они не cмогли противостоять. Еще в четверг они рассылали свои программы и планировали участвовать в выборах, а на всеобщем собрании, на которое приехало около двух тысяч человек, просто поставили всех перед фактом», — сказал Иванчик.

В Госдуме якобы готовится законопроект, согласно которому президента РАН будет назначать президент РФ. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к академии. «Предполагается, что к следующим [намеченным на осень 2017 года] выборам будет реализован вариант губернаторских: РАН выберет несколько кандидатур и представит их президенту, а он решит, кто из них возглавит РАН, или же сам назначит». О поправках к закону слышал и Аскольд Иванчик, он так прокомментировал эту информацию: «Это будет тогда уже совсем другая академия, остатки академической свободы исчезнут».

Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук Фото: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

Следующим президентом РАН может стать глава национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Он входит в ближний круг общения Владимира Путина Источник, близкий к РАН, рассказал «Медузе», что некоторое время назад (это произошло в мае 2013 года — прим. «Медузы») Ковальчука не утвердили в статусе академика на общем собрании, после чего и началось давление на РАН. «Реформа 2013 года многими истолковывалась, как средство такого рода противостояния», — рассказал источник. По его словам, чтобы назначить Ковальчука, который до сих пор не является академиком, президентом РАН, понадобятся изменения в уставе академии или в законодательстве. Также собеседник «Медузы» рассказал, что один из кандидатов на пост президента — Владислав Панченко — является подчиненным Ковальчука: он возглавляет институт, входящий в конгломерат «Курчатовского института». Аскольд Иванчик не исключает, что руководителем академии станет не сам Ковальчук, а Панченко: «Если, конечно, Госдума не примет закон о том, что президентом можно назначить любого человека, в том числе и без ученой степени». По словам Иванчика, Фортов вряд ли вернется в руководство академией: «Доверие к нему сильно подорвано после этих событий», — сказал он.

Созданный в 2013 году недовольными реформой РАН академиками «Клуб 1 июля» назвал отмену выборов «возмутительной». В заявлении академиков говорится: «Ставшие известными накануне и во время общего собрания подробности делают очевидным, что этот кризис был создан искусственно и выборы были отменены под давлением власти… Отмена выборов в последний момент была к тому же проведена в максимально унизительной для членов Академии форме. Цель этой операции стала проясняться практически сразу: не успело закончиться общее собрание, как в СМИ появились сообщения о том, что Государственная Дума готовит поправки к закону об Академии, согласно которым ее президент не будет более избираться, а будет назначаться Президентом РФ. Появились сообщения и о возможности превращения РАН в общественную организацию. Таким образом, перед нами продолжение начатого в 2013 г. разгрома РАН, который завершится полной утратой ее автономии, если не вовсе упразднением».