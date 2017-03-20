РАН попросила продлить полномочия главы академии Владимира Фортова

Общее собрание Российской академии наук абсолютным большинством голосов одобрило перенос выборов президента РАН на осень и обращение к правительству с просьбой продлить на этот срок полномочия действующего главы организации Владимира Фортова.

Сам Фортов, сообщает «Интерфакс», был против продления своих полномочий, чтобы, по его словам, избежать конфликта интересов на осенних выборах. Однако академики настояли на том, чтобы он остался во главе организации на ближайшие полгода.