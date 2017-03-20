РАН попросила продлить полномочия главы академии Владимира Фортова
Общее собрание Российской академии наук абсолютным большинством голосов одобрило перенос выборов президента РАН на осень и обращение к правительству с просьбой продлить на этот срок полномочия действующего главы организации Владимира Фортова.
Сам Фортов, сообщает «Интерфакс», был против продления своих полномочий, чтобы, по его словам, избежать конфликта интересов на осенних выборах. Однако академики настояли на том, чтобы он остался во главе организации на ближайшие полгода.
Срок полномочий Владимира Фортова на посту президента РАН истекал 27 марта. Фортов баллотировался на новый срок. На пост президента РАН также претендовали академики Владислав Панченко и Александр Макаров.
Предполагалось, что выборы президента общее собрание РАН проведет 22 марта. Однако 20 марта стало известно, что все три претендента на пост президента академии сняли свои кандидатуры, в связи с чем выборы проводится не будут.
Как пояснил Фортов, выборы президента следует отложить, чтобы внести поправки в устав академии. По словам главного ученого секретаря РАН Михаила Пальцева, голосование может пройти в конце ноября.
Заключение и расторжение трудового контракта с президентом РАН, а также утверждение его в должности, согласно уставу РАН, относятся к полномочиям правительства.