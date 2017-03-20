Президент РАН Владимир Фортов снял свою кандидатуру с выборов главы академии

Все кандидаты на пост главы РАН, включая действующего президента академии Владимира Фортова, сняли свои кандидатуры с выборов. Об этом объявил главный ученый секретарь РАН Михаил Пальцев.

На пост президента баллотировались трое академиков. Кроме Фортова, свои кандидатуры выставляли председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, специалист по лазерной физике, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академик Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии им. Энгельгардта академик Александр Макаров.

Очередные выборы главы РАН, назначенные на 22 марта, таким образом не состоятся. По словам Фортова, сообщает РИА Новости, для того, чтобы доработать устав академии для проведения новых выборов, потребуется около полугода.