Академики сообщили о переносе выборов президента РАН. Слухи об отставке Фортова не подтверждаются

Выборы президента Российской академии наук (РАН), запланированные на 22 марта, могут быть перенесены на осень 2017 года. Об этом сообщили ТАСС два академика — Валерий Рубаков и Владимир Захаров.

Полномочия действующего главы РАН Владимира Фортова истекают 27 марта, напомнил Захаров. При переносе выборов, сообщил он, исполняющим обязанности президента будет назначен вице-президент РАН Валерий Козлов. При этом, по данным Захарова, Фортов будет баллотироваться на новый срок.

О переносе выборов главы РАН сообщил и академик Валерий Рубаков. По его словам, голосование проведут осенью

В свою очередь пресс-секретарь Фортова Светлана Попова в беседе с корреспондентом ТАСС информацию о переносе выборов не подтвердила.

Окончательное решение о переносе выборов, по данным ТАСС, будет принято на общем совете РАН, который пройдет 20 марта.

Журналистка ОТР Ольга Орлова написала днем 17 марта в фейсбуке, что президент РФ Владимир Путин снял с должности Владимира Фортова и перенес выборы на осень. Источником этой информации Орлова назвала академика Владимира Захарова. К 17:55 мск пост был удален.

Главный ученый секретарь РАН Михаил Пальцев в интервью «Московскому комсомольцу» опроверг сообщения об отставке Фортова.

Пресс-секретарь Фортова Светлана Попова, в свою очередь, напомнила «Газете.ру», что по уставу РАН у президента РФ нет полномочий снимать с должности главу академии наук.

Ольга Орлова спустя 1,5 часа после публикации поста об увольнении Фортова написала, что «Фортов должен написать или уже написал заявление об отставке». Выборы главы РАН, по ее данным, выборы будут перенесены на осень. «Предлог — плохой устав РАН. Его надо за полгода доработать», — сообщила Орлова. Это сообщение журналистка также убрала из своего фейсбука.

По данным «МК», Фортов за последние два дня трижды беседовал с президентом РФ. Речь, сообщили источники издания, шла о выборном уставе РАН, в котором специалисты усмотрели несоответствия с законом о РАН.