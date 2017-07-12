Минстрой предложил компенсировать дольщикам не больше 100 квадратных метров непостроенной квартиры

Министерство строительства и ЖКХ предложило свой вариант ограничения при выплатах компенсации обманутым дольщикам. По замыслу ведомства, дольщик может получить стоимость квартиры только в пределах 100 квадратных метров. Если квартира больше, то остаток компенсировать не будут.

По словам главы Минстроя Михаила Меня, в поправках предусмотрено исключение для многодетных семей — им компенсируют полную стоимость купленной квартиры в любом случае.

Предложенный механизм Мень сравнил с принципом работы Агентства по страхованию вкладов. Там в случае отзыва лицензии у банка вкладчикам компенсируют суммы в пределах 1,4 миллиона рублей.

Опрошенные «Коммерсантом» аналитики отмечают, что квартиры больше 100 квадратных метров относятся к категории элитного жилья и составляют 15 процентов от общего объема.