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Власти Москвы предложили не защищать права дольщиков, купивших несколько квартир

РБК
06:42, 4 июля 2017
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Власти Москвы не считают необходимым защищать права обманутых дольщиков, которые купили несколько квартир в инвестиционных целях.

Об этом, сообщает РБК, заявил на заседании Госдумы глава комитета мэрии по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Константин Тимофеев.

Инвесторы, по мнению Тимофеева, должны самостоятельно нести ответственность за принятые на себя риски. Речь, уточнил он, идет о купивших «три, пять, десять квартир».

С инвестиционными целями, по данным главы Москомстройинвеста, в московских новостройках покупается около 30 процентов квартир.

«Возникает вопрос — насколько правильно защищать их интересы? — отметил чиновник. — Нужно, чтобы власти защищали интересы граждан, купивших одну квартиру, а не интересы инвесторов».

РБК
Глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев выступал на заседании Госдумы в рамках рассмотрения законопроекта о поправках в ФЗ № 214, регламентирующего процесс долевого строительства многоквартирных домов.
По данным Минстроя, в России 45 тысяч обманутых дольщиков, вложивших средства в квартиры в 769 объектах. В Москве, по словам Тимофеева, 24 объекта незавершенного долевого строительства.
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