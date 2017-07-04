Власти Москвы предложили не защищать права дольщиков, купивших несколько квартир

Власти Москвы не считают необходимым защищать права обманутых дольщиков, которые купили несколько квартир в инвестиционных целях.

Об этом, сообщает РБК, заявил на заседании Госдумы глава комитета мэрии по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Константин Тимофеев.

Инвесторы, по мнению Тимофеева, должны самостоятельно нести ответственность за принятые на себя риски. Речь, уточнил он, идет о купивших «три, пять, десять квартир».

С инвестиционными целями, по данным главы Москомстройинвеста, в московских новостройках покупается около 30 процентов квартир.