Госдума усилила ответственность для создателей «групп смерти». За это грозит до 15 лет
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об усилении уголовной ответственности за склонение к самоубийству. За документ проголосовали 420 депутатов, против не выступил никто, один воздержался. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.
Закон был принят в трех чтениях за пять дней, его внесли только 17 июля. Он изменяет статьи 110.1 и 110.2 УК (склонение к самоубийству и организация склонения к самоубийству).
За создание «групп смерти» в интернете максимальное наказание усилили с 7 до 15 лет лишения свободы. Такой же максимальный срок будет предусмотрен за склонение к самоубийству, которое привело к смерти двух и более человек.
Статьи об ответственности за склонение к самоубийству были добавлены в Уголовный кодекс в июне 2017 года по инициативе вице-спикера Ирины Яровой.
В открытых источниках упоминается только одно дело, которое возбудили по такой статье. В начале июля в Самаре на территории заброшенного завода нашли труп несовершеннолетней девушки.
Поводом для внесения поправок в УК стала статья в «Новой газете», где сообщалось, что из-за «групп смерти» погибли более сотни подростков. Упомянутого в этой статье Филиппа Будейкина в июле 2017 года осудили на три года и четыре месяца колонии-поселения за два эпизода доведения до самоубийства, которые не привели к смерти потерпевших.