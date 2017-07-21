Госдума усилила ответственность для создателей «групп смерти». За это грозит до 15 лет

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об усилении уголовной ответственности за склонение к самоубийству. За документ проголосовали 420 депутатов, против не выступил никто, один воздержался. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Закон был принят в трех чтениях за пять дней, его внесли только 17 июля. Он изменяет статьи 110.1 и 110.2 УК (склонение к самоубийству и организация склонения к самоубийству).

За создание «групп смерти» в интернете максимальное наказание усилили с 7 до 15 лет лишения свободы. Такой же максимальный срок будет предусмотрен за склонение к самоубийству, которое привело к смерти двух и более человек.